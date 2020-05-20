2020年開局不佳！香港IPO募資總額跌出前三 為六年來首度

在新冠疫情干擾下，2020 年全球 IPO 市場似乎開局不佳，香港更是 6 年來首度未躋身全球前三名，其 IPO 市場似乎榮光不再。

《彭博》彙編數據顯示，今年至今，全球企業僅在香港 IPO (首次公開募股) 市場籌集 32 億美元資金，落後於上海及紐約的證券交易所，排名全球第五。

(圖：Bloomberg)

今年 1 月，京滬高鐵以人民幣每股 4.88 元發行價掛牌交易，IPO 募資金額高達人民幣 306.7 億元，成為 A 股史上第九大 IPO，使上海證交所以 140 億美元募資總額位居榜首，紐約和那斯達克證交所分別籌集 116 億美元和 81 億美元名列二三名，深圳證交所則以 34 億美元排名第四。

2015 年以來，香港長期為全球首屈一指的 IPO 市場，去年募資總額更是超過 400 億美元，不過受到突如其來的疫情波及，今年最大一筆 IPO 募資金額僅達 3.83 億美元，相較於去年此時，香港 IPO 市場已有超過 10 億美元的上市募資，今年市場情勢較去年同期下滑至少 36%。

勤業眾信 (Deloitte) 全國公開招股集團聯合負責人 Edward Au 表示：「投資人傾向風險趨避，除非他們認為自己足夠了解一家企業，否則他們不會下大賭注。」

然而，距離今年結束還有超過半年時間，意味著香港仍有一些機會，包含預計 6 月啟動 IPO 計畫的京東，以及網易的二次上市，雙方分別計畫籌資 30 億美元和 10-20 億美元。

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