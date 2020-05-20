無畏疫情 小米Q1手機出貨逆勢成長 營收、純益年增逾1成

小米 (1810-HK) 今 (20) 日公布第 1 季業績，儘管有疫情影響，造成全球手機市場下滑，不過小米手機出貨仍逆勢成長，加上集團各業務穩定，單季營收達人民幣(以下皆為此幣別) 497 億元，年增 13.6%；經調整純益達 23 億元，年增 10.6%。

創辦人雷軍表示，儘管全行業面對疫情挑戰，但集團各項業務仍逆勢增長，小米上季也順利發行美元債，獲超額認購 7.5 倍，預期隨著各地疫情趨緩，將持續推進 5G+AIoT 雙引擎戰略。

小米第 1 季智慧型手機營收達 303 億元，年增 12.3%；銷售量達到 2920 萬台，年增 4.7%，市占率更上升至 11.1%，排名全球第四。其中，旗下 5G 旗艦手機小米 10 和小米 10 Pro 系列，僅銷售兩個月，出貨量就突破百萬台。

此外，受 5G 高端機型拉動，小米全球智慧型手機第 1 季平均售價 (ASP) 年增 7.2%，其中，在中國市場平均售價年增 18.7%，境外市場年增 13.7%。

IoT 業務方面，小米表示，該業務單季營收 130 億元，年增 7.8%，至第 1 季止，IoT 設備數達到 2.52 億台，年增 42.6%；擁有 5 件 (含) 以上連接小米 IoT 平台設備用戶數則增加至 460 萬台，年增 67.9%。

小米表示，單季境外市場收入達到 248 億元，年增 47.8%，占整體營收比重 50%，也是首次境外收入貢獻佔比達到一半。

小米指出，中國市場隨著疫情逐漸緩解，集團與上下游企業合作，穩定生產，目前供應端復工、復產順利，線下客流逐漸恢復，需求端反彈趨勢明顯，並逐漸回到疫情前水平。