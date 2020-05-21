川普猛批「中國無能」 造成全球大屠殺

美中口水戰打不停！週三 (20 日) 美國總統川普推文猛烈指責「中國無能」，造成了這場全球大屠殺。

全球新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，截稿前，據美國約翰霍普金斯大學（Johns Hopkins University）即時統計，全球確診數已接近 500 萬例，死亡數突破 32.4 萬例，美國迄今累計確診數超過 154 萬，死亡人數至少 9.2 萬，而南美洲感染率飆升。

(圖片：川普推特)

週三川普推文砲轟：「中國的一些瘋子剛發布聲明，怪東怪西就是不怪中國自己，疫情已導致數萬人喪命。請大家向這個笨蛋解釋，是中國的無能造成了這場全球大屠殺，而不是其他原因！」

外界認為川普推文是對中國外交部發言人趙立堅的言論進行回擊。

由於川普週一 (18 日) 致函世衛 (WHO) 秘書長譚德塞，警告該組織若未在 30 天之內做出實質性的重大改革，美國要永久性的撤出資金，並考慮退出。

中國外交部發言人趙立堅週三對此回應：「奉勸美方應致力於早日戰勝病毒，而不是 WHO 發出最後通牒。」

趙立堅稱，從國際上的反應不難看出，國際社會對美方這種歪曲事實、自相矛盾、嫁禍于人、甩鍋推責、破壞國際抗疫合作的行徑普遍不認同。