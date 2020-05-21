〈分析〉Fed首提「殖利率曲線控制」！這與QE有何不同？

週三 (20 日) 聯準會 (Fed) 公布了 4 月利率會議紀要，紀要顯示，Fed 內部已經開始討論下一階段的利率框架，並首提「殖利率曲線控制」的政策手段，以說服市場 Fed 將會長期將利率維持在低檔水平。

Fed 4 月紀要指出，在新冠疫情 (COVID-19) 的摧殘下，美國經濟復甦的速度可能比原先預期的還要更慢，Fed 將會繼續採取相應的貨幣政策，以支持經濟發展。

Fed 部分官員認為，Fed 應該對市場提出更清晰的前瞻指引 (forward guidance)，舉例來說，Fed 可以向市場承諾，在失業率或通膨率達到某個水平之前，Fed 不會進行升息，並且實行「殖利率曲線控制」，為長期利率設置上限。

「殖利率曲線控制」指的是，Fed 承諾針對某關鍵天期的美債殖利率設置一個購買的殖利率區間，例如將 10 年期美債殖利率設置在 0.80% 至 1.0% 的目標購買區間，這即代表 Fed 承諾將以這個目標區間，無限買進所有市場賣出的美債，而透過這種方式，即可以控制住利率走高，且因為有 Fed 買盤鞏固，市場也不會以更高的殖利率價格賣出手中公債。

美債殖利率曲線 圖片：gurufocus

一樣是買債，與 QE 有何不同？

從本質上來看，QE 是量化寬鬆工具，譬如 Fed 向市場公布 QE 購債量，並向市場承諾，將會以此一購買量來購入美債，這屬於「量化操作工具」。

而雖然一樣是買債，但殖利率曲線控制則是 Fed 給定了一個購買的殖利率區間，因美債殖利率即為美債價格的彰顯，故殖利率曲線控制屬於「價格操作工具」。

屬於「價格工具」的殖利率曲線控制，給予市場的利率路徑將會更為清晰，因為這比 QE 更直接地擔保了美債殖利率的目標水平，且透過這一方式，如上所述，在 Fed 買盤承諾下，這也會帶動整體的債券市場不會以更高的殖利率價格，來賣出手中公債，而只要債市對 Fed 的信心不滅，那麼 Fed 或可以不需要如 QE 般大舉印鈔買債，即可以達到控制利率之效果。

由於在新冠疫情的壓力下，美國財政部正在以史無前例的速度大舉發債，為手中的財政刺激和紓困政策籌資，那麼在美債供給將大增的前景下，事實上美債殖利率正具有一定的上漲風險，這對要維持低利率的 Fed 來說，即構成了利率控制之壓力，但透過「殖利率曲線控制」的承諾來拉升市場信心，那麼 Fed 即可以攜手市場共同控制利率，Fed 自身即可能不需要太過度擴張資產負債表。

藍：Fed 資產負債表 紅：S&P500 圖片：Fred

「殖利率曲線控制」也有失效風險？

「殖利率曲線控制」政策要成功的基礎，全然是構建在市場對 Fed 的信心之上，只要市場信任 Fed 願意把利率維持在低檔水平，那麼「殖利率曲線控制」之政策即不太容易失效。

但反之來說，若市場不相信 Fed 還會把利率維持低檔，一旦美國實體經濟在 Fed 低利率與白宮的財政政策引導下復甦，如核心個人消費支出 (Core PCE) 顯著上行、失業率改善等指標顯著轉好，市場對於 Fed 長期利率維持低檔的信心動搖，那麼市場即會預期 Fed 將脫離零利率政策，這時債市即可能趁殖利率低檔大舉拋出手中公債，「殖利率曲線控制」在債市拋售潮中即可能有失效風險。

故總體來看，「殖利率曲線控制」只能使用在經濟衰退或嚴重放緩的特殊時期，且果效也會最為顯著，而在本次新冠肺炎危機的壓力之下，面對著白宮巨大的發債潮，Fed 若要防止資產負債表過度擴張、又要維持市場利率低檔，「殖利率曲線控制」這張王牌，顯然已蓋在 Fed 的檯面之上。