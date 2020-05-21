多空拔河延長賽 外資押寶VIX 出啥怪招？

台股『520』行情，如以昨日收盤指數 10907.9 估算，國家隊仍是贏家。外資昨日也繼續買超台股 43 億元，但卻押寶富邦 VIX ETF 高達 2 萬張，這又是出啥怪招? 台股『520』行情雖告一段落，但下周還有摩台指結算與 MSCI 季度調整生效，這 2 大「秀」向來是外資主場，投資人仍得留意。台股多方要取得 11000 點挑戰權，10935 點為關鍵價位。關鍵點位仍為 10853、10888 與 10935 點。

台股角力區間壓縮，隨時可能攤牌，10900 點兩端哨站為 10888 與 10919 點，而 10935 點為取得 11000 點關卡挑戰權「門票」，其間還有 10968 點，闖過將可第三度衝關年線與 11000 關卡。11000 點關卡兩端哨站為 10988 與 11026 點，衝過 11026 點才有機會續往 11049 與 11070 點，甚至 11100 點挺進。但如 10888 點未能守住，下方 10853 點更形關鍵，如未能挺住，短多控盤權有掉球疑慮，恐有回測 10800 點關卡，兩端哨站為 10777 與 10826 點。如棄守 10777 點也將進入月線保衛戰，需提防短線獲利調節下車賣壓加重，將再次考驗國家隊控盤力道。下方關鍵位置為 10743、10710 點。10700 點如棄守，恐續下探 10688、10658 點。

外資被國家隊軋空，連 2 日買超台股，但檢視買超個股內容，除了買超台積電、聯發科之外，在 ETF 著墨頗多，最感到突兀的則是大買 VIX，還有元大滬深 300 正 2、兆豐新光 R1，台灣 50 反 1 也續獲外資力挺。外資雖然在現貨市場買超，但從買超標的來看，避險意味仍相當濃厚。在此關鍵時刻，除了留意盤整區間是否被突破或跌破，也得再度留意新台幣匯率走勢。新台幣匯率走勢的波動，將攸關外資新一回合資金動向布局。

台股只要維持區間盤整，個股輪動機會多，尤其是中小型股。短線上訊息面多空雜陳，除了訊息面之外，技術面的檢視更形重要，只要領先大盤跌破月季線的個股，有轉弱疑慮，務必多加留意。(訊息僅供參考，請勿作為買賣股票之依據)