〈分析〉美推企業監督法 阿里巴巴暗藏下市風險？

週三 (20 日) 美國參議院通過一項法案，要求外國企業要遵循美國審計和法規標準，否則將會阻止其在美國交易所上市，且要求外企需證明其不受外國政府擁有或控制，而阿里巴巴 (BABA-US) 領頭的美股中概股聞訊後股價普遍走弱。

資料來源: investing.com, 阿里巴巴美股 ADR 日線走勢

美國推出該法案，外界認為直指中資企業而來，主因有二：

第一，近期在美國掛牌的中概股近期頻頻發生或疑似財務作假案，如已確定作假的瑞幸咖啡，而愛奇藝、跟誰學等則是被放空機構點名。

第二，川普在這次美國總統大選的策略即是全力打壓中國、限制中國企業發展。

而阿里巴巴有沒有可能受到美國新法制裁而自美國市場下市，若從營運端而言阿里巴巴問題並不大，整體營運穩建。

資料來源: 阿里巴巴官方資料

不過從股權結構來看，就有遭到美國調查的可能性。雖然阿里巴巴在香港二度上市時的公開說明書內容顯示軟銀是最大股東，占有 25% 的股份，而創辦人馬雲則是以個人名義持有 6% 的股權，表面上來看沒有中國官方色彩。

資料來源: 阿里巴巴香港二次上市公開說明書

但過去外媒曾報導，阿里巴巴在美國上市前中國官方色彩資金就已入股，分別利用四家公司博裕資本、中信資本、國開金融及新天域資本等投資阿里巴巴。

博裕資本的合夥人之一，是中國前國家主席江澤民的孫子江志成；國開金融則一度由中共元老陳雲的兒子陳元掌管；新天域的創辦人是中國前國務院總理溫家寶的兒子溫雲松。

此外，由於阿里巴巴和旗下螞蟻金服在中國建立起龐大的商業王國和金流系統，使得阿里巴巴集團可掌握的中國民眾大數據，深入中國消費者生活各層面。

中國官方不斷想透過各種方式與阿里巴巴「合作」，只因其是少數具備和中國政府一樣能力對數億用戶進行信用評分、行為分級的組織。

甚至去年中國國資委推動國營企業與電商合作，並會見馬雲及馬化騰，外界反彈聲浪極大，不希望中國電商併入央企進行公私合營模式，事後中國國資委也大動作出面闢謠強調只是官民「合作」，不是官民「合併」。

但中國政府有意介入電商已是不爭事實，阿里巴巴若還希望在美國掛牌上市，日後必定需要針對這方面的「官民合作」，及中國官方色彩資金入股一事詳細說明，一旦美方確認阿里巴巴有可能被中國官方控制，在美國新規之下，下市恐無法避免。