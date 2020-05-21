復工後3名員工確診 福特汽車芝加哥、密西根廠一度停工

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情影響，使得美國汽車大廠福特汽車 (F-US) 被迫停產 2 個月，該公司才剛於本週復工，如今卻傳出員工確診消息，而再度停工。福特汽車在週三 (20 日) 證實，因芝加哥和密西根工廠共 3 名員工確診，因此兩座工廠一度停工。

福特汽車發言人表示，福特芝加哥探險者 (Explorer)SUV 工廠被迫臨時停工，主因是 2 名員工確診感染新冠肺炎病毒，使得芝加哥廠在不到一日內曾兩度關閉又重啟，是美國汽車業復工以來，首次出現此類事件。福特表示，確診員工將被要求自我隔離 14 天。

另外，在密西根州迪爾伯恩 (Dearborn)Roug 工廠同樣因為 1 名員工確診新冠肺炎病毒，福特也停止了的密西根廠的生產。

這兩座工廠生產的汽車，對福特的獲利能力具關鍵性的影響，密西根廠生產福特最賺錢的車型 F-150 皮卡，而芝加哥廠則是負責組裝 Ford Explorer 車款與 Lincoln Aviator 跨界休旅車。

福特在本週一開始重新啟動美國工廠的營運，公司已經花費了數週的時間進行準備，以確保工作環境安全，其中包括溫度檢查、工作站之間的塑膠屏障，甚至是若員工違反社交距離規則時會發出嗶嗶聲的電子手鐲。

分析師警告，汽車業的重啟將是緩慢而復雜的，其中也包含汽車製造商的工廠和供應商的工廠中再度出現感染的風險。

先前，有報告指出，美國 3 月份汽車銷售慘淡，數據顯示，美國 3 月份的汽車銷售量為 1,140 萬台，低於 2 月份的 1,680 萬台，較去年同期的 1,750 萬下跌了約 35%，也是自金融危機以來最嚴重的年減幅度。

從各汽車廠在美國地區的銷售來看，福特汽車 (F-US) 的銷售下跌 27%，通用汽車 (GM-US) 銷售下跌約 34%，飛亞特克萊斯勒汽車 (FCAU) 下跌 36%，豐田汽車 (7203-JP) 下跌 37%，日產汽車 (7201-US) 下跌 48%。