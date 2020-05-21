緯穎新任獨董提名 紫光全球執行副總裁高啟全入列

緯創 (3231-TW) 旗下雲端伺服器廠緯穎 (6669-TW) 今年將進行董事改選，根據營業報告書，新任獨立董事名單中，將延攬前華亞科董事長、現任中國紫光集團全球執行副總裁高啟全擔任，引發市場議論。緯穎今年持續看好宅經濟發酵，將持續開拓 5G、AI、邊緣運算商機。

緯穎董事長林憲銘指出，新冠肺炎 (COVID-19) 疫情為今年營運增添許多不確定性因素，產業必須保持高度營運彈性，並設法快速因應供應鏈缺料、產能不足及國際物流驟降危機，但也看到宅經濟、視訊會議、遠距教學等應用高速成長。

展望未來，林憲銘表示，將持續提升產品核心競爭力、加強研發實力，並看好 5G、AI 和邊緣運算是產業趨勢，將帶動整體遠端產業、大數據及物聯網應用。

緯穎今年也將進行董事改選，第四屆董事名單為林憲銘、洪麗甯、林福謙、張順來、呂舜星；獨立董事則有曾垂紀、韓靜實、鄭中人，皆為第三屆董事名單，但神腦董事長林保雍不再獨立董事名單中，而新增高啟全擔任獨立董事。

高啟全在半導體界經歷相當完整，並有台灣 DRAM 教父之稱，曾任美國 Fairchild 電子公司工程師、英特爾研發部經理，1987 年擔任過台積電廠長，1989 年與吳敏求共同創辦旺宏 (2337-TW)，1995 年進入南亞科 (2408-TW) 擔任執行副總，之後則接任華亞科董事長、南亞科總經理，2015 年則轉任中國紫光集團，現為紫光集團全球執行副總裁。