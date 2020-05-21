〈每日外資外匯觀點〉Fed積極政策降低美元風險 但經濟不確定擔憂揮之不去

美國聯準會 (Fed) 公布的會議紀要中，顯示聯準會官員對疫情影響美國短、中期經濟的擔憂，衝擊美元指數走跌，週四 (21 日) 亞洲盤交易時間小幅反彈至 94 之上，市場關注週四 (21 日) 晚間聯準會三巨頭發表談話以及美國初請失業金數據公布。

美元指數日 K 線圖。(來源：新浪財經)

富國銀行投資研究所資深全球市場策略師雷恩 Scott Wren 表示，未來 3 至 6 週對金融市場很重要，因為大多數州都在不同程度上重啟經濟，而股市已經以某種程度反映重啟經濟的成功。但 Wren 仍認為，消費支出回升的速度可能比市場目前的預期要來得慢。

會議紀要中，聯準會官員們指出，短期內疫情嚴重影響經濟活動外，還造成了大量不確定性，並對中期經濟活動造成相當大的風險，同時也擔心第二波疫情、企業永久關閉及政府救助不充足的問題，在多重擔憂下，週三 (20 日) 一度衝擊美元指數下跌幾乎觸及 99。

SIA Wealth Management 首席市場策略師 Colin Cieszynski 表示，本週聯準會主席鮑爾表示將動用所有手段來支持經濟的言論後，黃金和白銀等貴金屬持續對央行和政策的刺激計畫做出積極反應。

澳盛銀行策略師表示，在經濟數據疲軟之際，黃金可能會出現避險買盤。

東京三菱日聯銀行研究團隊認為，聯準會的積極政策反應有助於降低美元風險，而且金融市場壓力緩解，近期風險情緒改善，都使得日圓遭受打擊，但聯準會的資產負債表規模已迅速擴大至近七兆美元，如果金融市場再次惡化，日圓將是最大受益者，因此維持看空美元兌日圓。

加幣本週在風險情緒升溫及大宗商品價格反彈下上漲，法國農業信貸銀行建議投資人仍需謹慎，因為從持倉部位來看，加幣對沒有遠離超買區，不建議在此時追高。