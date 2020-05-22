〈紐約匯市〉鮑爾經濟前瞻萎靡 美元重回避險崗位 歐元結束4天漲勢 

週五 (21 日) 美元回彈，美元指數上漲 0.32%，來到 99.453。聯準會 (Fed) 的悲觀經濟前瞻，及亞洲慘淡的經濟數據，助長風險偏好，使投資人重回避險美元支持美元上行。隨著市場消化完歐盟抗疫基金的樂觀情緒，歐元結束 4 天漲勢，英鎊因潛在負利率而承壓。

美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

聯準會主席鮑爾週四表示，美國經濟前景面臨全新高度的不確定性，衰退的隱憂仍在，只有疫情的演變能夠改變經濟前景；鮑爾同時強調，美國在經濟重返復甦之前，不會在貨幣政策行動上鬆懈。

作為貿易領頭羊的南韓週四 (21 日) 貿易報告顯示，該國 5 月份出口可能會下滑超過 20%，連續第二個月收縮；同時，日本 4 月份海外出口量也暴跌 5 分之一以上，該國 PMI 指數更顯示，其 5 月份製造業活動將進一步減弱。

美國上週報 243.8 萬人申請初次失業救濟金，較前值減少，顯示隨著疫情逐漸放緩、以及經濟活動重啟，美國就業市場亦呈現好轉跡象，但疲軟的經濟數據仍舊損害全球風險偏好。

自 3 月份觸及逾三年高位以來，美元已經走軟，係因 Fed 的救市措施緩解稀缺的國際美元，而投資者已傾向於風險資產，一向在經濟不穩定時吸引投資人的美元因此下行。

豐業銀行分析師 Shaun Osborne 表示，市場評估著全球經濟封鎖影響之際，美元已經跌至數週來交易區間的低端。

Osborne 說道：「我們認為美元額外損失的範圍可能有限，除非出現一些新的基本動力來推動交易。」

美中緊張局勢日益加劇，為美元提供避險支撐，中國全國人大第 13 屆三次大會議程將審議「香港版國安法」，對此美國總統川普表示，如果中國對香港實施國安法，美國將做出強烈回應。

歐元兌美元指數 15 分線 (圖片: INVESTING)

歐元在過去四個交易日漲幅達到 1.6%，得益於法德兩國提議的一項 5000 億的歐洲復甦基金 (European Recovery Fund)，週四歐元兌美元下跌 0.28%，至 1.0947

週四英鎊兌美元下跌 0.13%，至 1.2222 美元，英國五年期殖利率史上首次跌穿零，兩年期殖利率刷新歷史低點 - 0.052%。

英國央行總裁貝利 (Andrew Bailey) 表示，如今他對負利率較不反對，央行不排除首次將利率降至為零的可能性，但貝利指出，其他央行對實施負利率的成效看法不同。

貝利表示，英國央行不排除負利率，但不代表會實施，央行正謹慎地檢視其他央行負利率政策經驗。

英國財政大臣 Rishi Sunak 週三警告，英國正面臨「前所未見的嚴重衰退」，這是在該國通膨率跌至 0.8% 以前，是自 2016 年 8 月以來最低，英鎊依然承壓。

法國興業銀行分析師 Kit Juckes 表示：「低迷的經濟數據，使得市場對負利率的議論持續活躍。」

除了慘淡的經濟前景外，英國與歐盟潛在的貿易協定談判，亦加劇市場的悲觀情緒；雙方在上週五結束第三輪英國脫歐談判後，談判進展甚微。

英國必須在 6 月 30 日之前決定是否延長談判期限，但首相強生 (Boris Johnson) 並未表示出尋求延期的意願，增添英國無協議脫歐的風險。

其他幣別方面，阿根廷披索兌美元跌至歷史最低水平；新冠疫情導致日本經濟疲軟，美元兌避險日圓上漲 0.09%，至 107.61；美元兌俄羅斯盧布亦將疲軟，至 72.60 盧布。



截至週五 (22 日) 台灣時間 5:00 價格：

美元指數來到 99.453。+0.32%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0947 美元。-0.28%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2222 美元。-0.13%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6569 美元。-0.43%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.3947 加幣。+0.36%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.61 日圓。+0.09%

