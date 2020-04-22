野村分析師：iPhone 12發布時間恐比預期晚4到6週

野村證券分析師週二 (21 日) 表示，蘋果 (AAPL-US) 的 5G 版手機 iPhone 12 發布時間，將比預期的 9 月晚 4 到 6 週，因為該公司正在調整產量和訂單配置。

近來蘋果的消息多圍繞在 iPhone 需求和 5G iPhone 發布時間上，投資人越來越期待 5G 新手機發布時間；與此同時，來自蘋果供應鏈廠商的業績報告卻相互矛盾，令投資人對蘋果終端市場的需求充滿擔憂。

市場認為 iPhone 12 很可能是蘋果第一支 5G 版 iPhone。 蘋果往年不會釋出新品發布時間，但過去 5 年來，蘋果皆在每年 9 月發布新手機。

野村證券旗下 Instinet 分析師 Jeffrey Kvaal 認為，蘋果可能正在替 iPhone 12 發布時間落後鋪路。

Kvaal 表示，蘋果似乎已減少 6 月止一季 (蘋果 2020 會計年度第三季) 的 iPhone 11 和 iPhone SE 訂單量，轉移至 9 月為止的一季，透露出 iPhone 12 進度延遲的隱憂。

他指出，蘋果已將第三季的新手機產量從 4,600 萬減少至 3,700 萬，同時將之後一季的訂單從 4500- 5000 萬，增加到至 5000-5500 萬。

Instinet 分析師表示，蘋果 5G iPhone 的發行時間將比原定時間晚 4 到 6 週，部分原因可能是測試進度落後。Kvaal 認為，蘋果轉移訂單的舉動顯示，公司擔心疫情引發的經濟衰退，可能導致高價位的 5G 版 iPhone 銷售停滯。

Kvaal 預計 2020 年度 iPhone 12 出貨量約為 6300 萬，低於去年的 7000 萬。

蘋果拒絕對此消息置評。該公司將於下週四 (4 月 30 日) 發布 2020 年度第二季財報。

同時，Kvaal 指出，蘋果最新第二代 iPhone SE 手機在美國的出貨時間已延後至 5 月的第二週，可能是因為某些零售商提供 100-200 美元折扣價，促進大幅銷量。他補充：「物流運送的時間因為疫情延誤，也是可能原因之一。」

《日經亞洲評論》週二報導，蘋果近期向供應商表示，計畫在 2021 年 3 月前生產 2.13 億台 iPhone，較去年同期增加 4%。不過英國《金融時報》表示，景氣低迷、需求下降，中國蘋果工廠產能正在裁員以減縮成本。

而據 DigiTimes 報導，蘋果可能會將新版 AirPods Pro 推延到下半年或 2021 年發布。

蘋果股價週二下跌 3.09%，以每股 268.37 美元作收，而納斯達克綜指當日跌幅為 4%。