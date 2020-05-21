解封有望刺激經濟復甦 歐元區5月綜合PMI大幅回升

IHS Markit 於週四 (21 日) 公佈歐元區 5 月份綜合 PMI 指數，報 30.5，較 4 月份的歷史低點 13.6 大幅回升，顯示隨著新冠肺炎 (COVID-19) 疫情放緩，歐洲各國政府開始放寬封鎖措施，預期將有望促使經濟逐漸復甦。

歐元區、德國、法國綜合 PMI 指數 (圖：Bloomberg)

歐元區 5 月三大 PMI 數據：

歐元區 5 月綜合 PMI 報 30.5，預估 25.0，前值 13.6

歐元區 5 月製造業 PMI 報 39.5，預估 38.0，前值 33.4

歐元區 5 月服務業 PMI 報 28.7，預估 25.0，前值 12.0

歐元區 4 月份的綜合 PMI 指數跌至 13.6，創下 22 年以來最低紀錄，但於 5 月份是大幅回升至 30.5，高於市場預估值 25.0，但仍遠低於景氣榮枯分水嶺的 50 一線。

此外，歐元區 5 月份的製造業 PMI 及服務業 PMI 分別上升至 39.5 及 28.7，皆優於市場預估值。

IHS Markit 經濟學家 Chris Williamson 表示，雖然歐元區企業的經濟活動仍舊低迷，但從最新的 PMI 數據，可看出景氣已自 4 月份的谷底逐漸回升。儘管如此，由於消費需求仍將呈現疲軟一段時間，並導致企業被迫持續裁員，預估第二季歐元區的 GDP 將會下滑 10%，陷入前所未有的衰退。

根據《路透社》上週的預估，歐元區 Q2 GDP 恐年增率衰退 11.3%；《彭博》則預估 14% 的衰退幅度。

為了減輕疫情對經濟造成的損害，歐洲央行承諾於今年資產購買的規模，將超過 1 兆歐元，此外，各國政府亦擴大紓困方案，以協助企業及家庭渡過危機。德國和法國亦於週一 (18 日) 提議，設立一項規模達 5000 億歐元 (5430 億美元) 的「復甦基金」(Recovery Fund)，撥款給受疫情嚴重衝擊的經濟體和產業。

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