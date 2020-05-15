歐元區Q1 GDP季減3.8% 創25年來最大跌幅

據歐洲統計局 (Eurostat) 在週五 (15 日) 公布的最新經濟數據，歐元區第一季 GDP 季減 3.8%，創下 25 年以來的最大跌幅，但符合市場預期；而與去年同期相比，則報年減 3.2%，略優於預期的 3.3%，經濟下滑的原因主要是防疫相關的封鎖舉措，導致歐洲商業活動幾乎停滯。

據官方數據顯示，歐元區第一季 GDP 成長率報季減 3.8%，是自 1995 年有紀錄以來的最大跌幅。

歐元區第一季的 GDP 下跌 3.8%(圖片：Eurostat)

在 2020 年 3 月，即第一季期間內的最後一個月，歐洲各國為了防堵疫情擴散，故相關封鎖措施廣泛展開，封鎖舉措從義大利開始，蔓延到西班牙、德國、法國以及整個歐元區，也直接性地導致 GDP 衰退。

經濟學家預期，第一季的跌幅僅僅是個開端，四月和五月的經濟數據恐將大幅下跌，屆時將感受到經濟或棟關閉的全部影響。

歐盟統計局表示：「在第一季所涵蓋時期的最後一個月 2020 年 3 月，疫情相關封鎖措施開始被成員國廣泛採用。第一季跌幅是自 1995 年時間開始紀錄以來觀察到的最大跌幅。」

歐元區和歐盟的就業率自 2013 年以來首次下降，在第一季下跌 0.2%。分析師預期，這將僅僅是失業率急劇上升的開始，原因是部分國家政府採取了休假政策以保持就業率。