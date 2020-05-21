科技戰下習近平的最新回應 6年內砸1.4兆美元搶科技話語權

由於美國政府不斷地向中國科技業進行打擊，故北京政府正在加速爭取關鍵科技之技術，《彭博社》引述一份由中國國家主席習近平所支持之計劃，中國將準備注資 1.4 兆美元，加強自無線網路到人工智慧等各方面的投資，以加速完成「去美化」，並期待在全球科技競賽上，取得領先的話語權地位。

這項習近平支持的重大計劃，預期在到 2025 年的 6 年間，中國估計將投資 1.4 兆美元，要求各地政府和民間企業如華為等，加速鋪設 5G、安裝攝影鏡頭和傳感器、並開發 AI 軟體，以支持自動駕駛、自動化工廠、大規模安控設備之佈建。

市場預計，這項新的基礎設施計劃，將能夠帶動中國本土巨擘營運增長，例如阿里巴巴 (BABA-US)、騰訊 (0700-HK)、華為、商湯科技等，但美國公司的利益則可能受損，該項計劃包括馬化騰和馬雲等科技界人士都已表態支持。

隨著科技民族主義的抬頭，這項 1.4 兆美元的投資計劃，估將降低中國對外國科技業的依賴，以呼應先前中國政府所設定的「中國製造 2025」目標。

神州數碼控股首席營運長 Maria Kwok 即對此表示，這麼強烈的投資是前所未見，這是中國在全球科技競賽的起手式，且從今年開始，會真的開始看到資金流入。

由於這項科技投資計劃作為中國財政計劃的一環，需要本週召開的中國兩會批准，而除了這項科技投資案以外，預計北京政府還將宣布投入多達 5630 億美元的基建資金，因為今年中國經濟的表現，估將創下自毛澤東時代以來最差。

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