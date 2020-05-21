外資連2買晶圓雙雄 轉賣富邦VIX 三大法人連3買偏多情緒加溫

台股今 (21) 日開平走高，終場大漲 100.51 點，收在 11008.31 點，成交值 1689.7 億元，量能連 4 減，不過，三大法人同步呈現買超，合計買超 39.3 億元，且無論是內資或外資均呈現連 3 買，有助維繫多方人氣，其中，外資對聯電和台積電連 2 買，並轉賣富邦 VIX，避險情緒趨於緩和。

法人也提醒，本周雖有疫苗開發奏效的好消息傳出，但考量美國將正式面對解封後的經濟數據，加上中國兩會進行中，仍需留意市場蘊含許多不確定因素，台股站穩萬一關卡後，要向上挑戰半年線反壓，仍有待成交量增溫。

三大法人包括外資、投信和自營商均呈現連 3 買，其中，外資買超 9.79 億元，投信買超 13.3 億元，自營商買超 16.3 億元。

從外資的動向來看，今日前 10 大買超標的依序為聯電近 1.4 萬張、台積電近 1.2 萬張，群創逾 1 萬張，友達超過 8600 張，欣興、新光金、GIS-KY 和廣達均超過 5000 張，裕隆和華航則在 4000 張上下。

而外資賣超前 10 大標的為富邦 VIX 逾 4.6 萬張，長榮逾 1.5 萬張，華通和中信金均超過 9000 張，元大金、和碩超過 8000 張，南電逾 7000 張，玉山金、燿華逾 6000 張，可成也達 5700 餘張。

投信方面，買超前 10 大標的分別為長榮、台光電和金像電，超過 2000 張，GIS-KY、台灣高鐵 1500 張，晶電和裕隆逾 1000 張，廣達、家登和聚陽超過 900 張。

而投信賣超前 10 大標的則有旺宏超過 4000 張，日月光投控、南電、欣興和神隆逾 1000 張，景碩和美利達達 700 張，全新、富邦金和鴻海超過 500 張。

法人分析，美國通過限制部分陸企於美國交易所上市的議案，恐使美中關係更加緊張，而市場也觀望中國兩會釋出的政策方向，因此，儘管外資對台股態度轉趨正向，但買超金額不大，今日也減碼期貨淨多單 1886 口至 34127 口，並未全力作多，短線震盪壓力仍不可輕忽。