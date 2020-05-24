〈鉅亨看世界〉雀巢中國生產人造肉

全球最大的食品公司瑞士雀巢 (Nestlé)，看準中國肉品市場的龐大需求，計畫投入逾 1 億瑞士法郎 (約折合 1 億美元)，要在中國天津市擴廠生產植物成分的「人造肉」。

中國當地由於家畜傳染病的發生，使得豬肉的生產量減少，還有新冠肺炎 (COVID-19) 疫情所造成的影響，預估肉品進口量也會出現減少，雀巢也看準了中國 14 億人口的這塊人造肉大餅，急於開拓當地市場。

中國雀巢公關業務負責人在接受《日本經濟新聞》的採訪時表示，雀巢預計於 2020 年底前，就會開始販售植物成分的人造肉等產品，但是並未透露具體品項以及生產數量等，而現有工廠也會提高寵物食品及零食的生產數量。

雀巢中國生產人造肉 (圖片：AFP)

中國的豬肉消費量，約占全球一半，但由於 2018 年後所發生的非洲豬瘟 (African Swine Fever，ASF) 疫情發展擴大，中國在截至 2020 年 3 月時的豬隻畜養量，約較 2 年前減少 2 成，也預估肉品供應在如此不足的情況下，將會帶動人造肉的需求量增加。

在人口及中產階級的不斷增加下，也帶動了全球的肉品消費量。與食品相關的企業們，也都積極參與了人造肉生產。

雀巢自從 2019 年之後，就在歐美國家推出了使用人造肉的漢堡，及其他商品。中國在同領域也有新創企業出現，預估未來也會有愈來愈多的國外企業加入這個戰局。

雀巢 2019 年度在中國市場的營收高達 69 億瑞士法郎，約折合 71 億美元。天津工廠是於 1994 年的時候創設，而目前在全中國共擁有 31 座工廠、3 個研發據點，以及 4.3 萬名的員工。