後疫情時代 兩大優勢挹注A股後市動能

中國兩會今 (21) 日登場，在疫情趨緩後外界關注官方對於重振經濟動能的態度，投信認為，在中國積極政策做多、外資重新擁抱陸股下，可望提升 A 股後市動能。

保德信中國品牌基金經理人許智洋表示，目前外資配置 A 股主要透過陸港通、QFII 與 RQFII 兩種方式，滬港通開放後吸引外資布局 A 股，近兩年來外資大量流入 A 股搶籌白馬優質股。

觀察北向資金流入趨勢，已連續八周呈現淨流入，5 月以來 5 個交易日北向資金淨流入 72.54 億元，從 4 月至今合計淨流入 605.12 億元，目前北向資金在 A 股總市值也逼近人民幣 1.5 兆元。

許智洋進一步指出，考量中國復工復產進程領先全球主要國家，以及中國經濟政策扶植，國際資金加入 A 股意願高，預期北向資金將維持淨流入態勢。許智洋認為，近來市場資金將會加速流入 A 股，有望推升整體股市表現。

摩根投信環球市場策略師林雅慧表示，中國疫情可望「先進先出」的高度預期之下，外資對中國股市的態度相較其他亞股更為正面看待，反映在資金流向上，國際資金已連續 10 周大舉加碼中國股市。

林雅慧指出，由於過往無論 A 股、H 股在兩會結束後都呈現逐步上漲趨勢，凸顯政策定調有助市場信心與股市表現，預期中國官方將「穩就業」列為首要目標，淡化全年經濟增速的具體數字，並積極推出財政政策。

但林雅慧也提醒，內需復甦力道仍偏弱，加上近期中國境內出現二次傳播且境外疫情仍有高度不確定，整體經濟前景仍面臨極大挑戰。