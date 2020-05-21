英國經濟萎縮放緩但仍低迷 5月綜合PMI彈升至28.9

據 IHS Markit 數據顯示，繼 4 月份英國經濟因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊，經歷了史無前例的低迷後，英國經濟似乎正逐漸從疫情當中緩慢反彈。

IHS Markit 英國製造業採購經理人指數 (PMI) 在 5 月份上升至 40.6，由 4 月份的歷史低點 32.6 反彈，優於市場預期的 37.2。服務業 PMI 則由 4 月所份 13.4 的歷史低點，彈升至 5 月份的 27.8，優於市場預期。

IHS Markit 綜合 PMI 則是由 4 月份的 13.8 歷史低點，彈升至 5 月份的 28.9，優於市場預期的 25.7，但仍遠低於全球金融危機時的 38.1 低點，也但是，這仍然遠低景氣榮枯分水嶺 50.0。

英國 5 月份綜合 PMI 彈升至 28.9(圖片：IHS Markit)

調查顯示，英國仍然處在史無前例的經濟衰退當中，該國商業活動水平急劇下滑。在疫情爆發期間，許多企業保持關閉狀態，其他企業則是遭受客戶訂單取消和需求普遍下滑的困境。

IHS Markit 首席商業經濟學家 Chris Williamson 表示，由於公共衛生突發事件的規模，與其他國家相比，英國的開放速度似乎比其他國家更慢。他警告表示，商業信心正艱難地恢復當中。「與病毒相關的限制措施、廣泛的工作不安全感和需求疲弱，將因英國脫歐帶來的商業不確定性而加劇。」

IHS Markit 預測，2020 年英國 GDP 將下跌近 12%。「復甦將以年而不是數月來衡量。」 Williamson 說道。

先前，英國央行首席經濟學家 Andrew Haldane 曾表示，為應對疫情造成的經濟衰退，英國央行正在緊急評估是否將實行非常規貨幣政策。Haldane 在接受採訪時表示，由於傳統寬鬆政策的空間不足，央行正在評估多項政策選項，其中包括負利率，並擴大銀行資產購買計劃的範圍，以含括風險較高的證券。不過，Haldane 也強調表示，英國央行不會立即實施這些政策。