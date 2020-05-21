美研究顯示：猴子染新冠病毒後 產生免疫力

美國貝斯以色列女執事醫療中心 (BIDMC) 週四 (21 日) 發布最新研究顯示，自新冠病毒 (COVID-19) 康復後的猴子能夠產生免疫力，且確實能夠避免再度感染風險，為全球疫苗研發再注一劑強心針。

BIDMC 週四 (21 日) 發布兩項研究，其中一項研究指出，待被感染新冠病毒的 9 隻猴子康復後，研究小組再次將牠們暴露於病毒之下，結果這些猴子並沒有再發病，向外界證明當猴子自病毒康復後，確實能產生避免再度感染的免疫力。

至於第二項研究，研究員在 25 隻猴子身上接種 6 種原型疫苗，確認產生的抗體是否具有保護作用，接著他們將這 25 隻猴子和 10 隻對照組動物暴露在新冠病毒之下，結果顯示有 8 隻接種疫苗的猴子受到完全保護。

參與研究的研究員 Dan Barouch 博士表示，所有對照組動物的鼻子和肺部都顯示高水平的病毒，但從所有接種疫苗的猴子身上可以發現，牠們皆受到一定程度的保護，其中更有 8 隻受到完全保護。

但值得注意的是，上述研究並無法證明人類具備同樣的免疫力，或是免疫效果可以持續多久。

(圖：AFP)

此前英國牛津大學研究團隊曾針對 6 隻猴子進行試驗，研究結果發現，所有接種疫苗的猴子在 28 天內都能發展出抗體，部份猴子更是在 14 天內就產生抗體，且無任何副作用。

儘管多數科學家認為，由新冠病毒發展出的抗體具有保護作用，但一直以來仍缺乏嚴謹的科學驗證來說明這項觀點，今日發表的兩項研究皆提供了實證。