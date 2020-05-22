70年來最狂！蝗蟲大軍橫掃非洲 世銀批准史上最高5億美元救助金

新冠疫情 (COVID-19) 還尚未結束，70 年來最嚴重的蝗蟲蟲害正破壞非洲與中東等國家，吞噬數十萬公頃的農牧場作物，世界銀行週四 (21 日) 批准史上最高 5 億美元的贈款和低息貸款，力助非東等受災國對抗蝗災。

沙漠蝗災正橫掃各國，高達數十億隻沙漠蝗蟲大舉入侵東非、中東和南亞等 23 個國家，帶來 70 年來最嚴重的蝗蟲蟲害，特別是東非災情最為慘重。

兇猛的沙漠蝗蟲一天能狂飛 150 公里，啃食將近 3.5 萬人份作物，東非有近 2300 萬人面臨糧食短缺。

世界銀行高級官員 Holger Kray 受訪時表示，位於非洲之角的吉布提、埃塞俄比亞、肯尼亞和烏干達等四個國家將立即獲得 1.6 億美元，葉門，索馬里等其他受影響國家將根據需要提供資金。

聯合國糧食及農業組織早前稱，5 月為蝗蟲的繁殖季，意味著 6 月下旬和 7 月下旬將有新一波蝗災。

5 月繁殖季後，6 月下旬和 7 月下旬非洲將面臨新一批蝗蟲大軍。(圖片：AFP)

Holger Kray 稱，如果採取緊急行動減少蝗蟲數量，並防止更多的蜂群形成和擴散，到今年底，非洲之角地區的農作物和牲畜生產可能出現高達 85 億美元的損失。而就算採取這些措施，損失也可能高達 25 億美元。

世界銀行還提出新的計畫，透過新農作物提供肥料和種子，以及現金轉移支付人們和牲畜的糧食，以幫助非洲當地農牧民家庭維持生計。