〈貴金屬盤後〉中美關係緊張 港版國安法再添柴火 黃金獲避險支撐

週五 (22 日) 交易，黃金價格收高，係因中美緊張局勢激起避險情緒，投資者湧入避險資產，也包括公債和日圓。

然而，分析師指出，重啟經濟的計畫持續推行，這點縮限了黃金的上行空間，使黃金本週收低。

6 月交割的黃金期貨價格上漲 13.60 美元或近 0.8%，收每盎司 1735.50 美元。

根據 FactSet，黃金最前月契約價格本週收低 1.2%。

7 月交割的白銀期貨價格下跌 32.9 美分或近 1.9%，收每盎司 17.693 美元，本週漲幅近 3.7%。

美國國務院發佈了有關香港《國安法》的正式聲明，該聲明明確指出，如果中國當局強行推出涉及香港的國安法立法，美國必將重新評估香港的特殊地位。

《華爾街日報》週四報導，美國參議員提出一項兩黨法案，將針對執行香港《國安法》的中國官員和企業實體進行制裁，且與這些企業實體有商業交易的銀行也將處以罰款。

Ploutus 資本顧問公司首席市場策略師 James Hatzigiannis 表示，隨著香港危機加劇，亞股和美股走跌，導致「避險買盤湧入黃金和白銀」。

「美國威脅中國，如果中國戰香港的自治權，將面臨美國嚴厲的報復，而這可能導致美國實施更多關稅。」但 Hatzigiannis 認為，這些緊張關係不會長期影響黃金，因為市場往往對消息過度反應，只是他預期金價就算沒有這層理由，也會上漲。

亞洲局勢緊張反映在港股上，恆指大跌 5% 以上，創下 2015 年以來最糟糕的一日。

AxiCorp 分析師 Stephen Innes 表示，「全球交易員都在等待港版國安法的細節，並衡量這些條款的嚴重性。」

在港版國安法提案前，中美關係已因新冠病毒疫情而緊繃。

在此背景下，因投資者競標公債，推升公債價格，致使 10 年期公債殖利率下降，自週四下午的 0.677% 下降至 0.661%，而殖利率下降有助於推升金價，因為黃金不孳息，在殖利率下降的情況下，兩者拉近差距。

與此同時，日圓兌美元匯率略上漲至 107.58，但美元整體走強，ICE 美元指數上升約 0.4%，美元走強縮限了黃金上漲空間。

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