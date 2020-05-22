美經濟處境前所未見 Fed副主席：可能等到秋季再發布利率指引

美國聯準會 (Fed) 副主席 Richard Clarida 週四 (21 日) 表示，美國身處前所未見景況，Fed 仍和新冠肺炎 (COVID-19) 疫情帶來的不確定性搏鬥，或許會等到秋季，再提供關於利率和資產負債表的進一步指引。

Clarida 在紐約商業經濟協會說：「我們確實處於未知領域，我的感覺是，或許要等到秋初，才能更加了解整體情勢和經濟走向。」

不過他說，Fed 仍將在 6 月 9-10 日會議上提新的經濟預測和利率路徑預測。Fed 每季更新一次的經濟預測摘要 (Summary of Economic Projections，SEP)，因為美國大部分地區實施防疫封鎖措施，曾在 3 月暫緩發布。

Clarida 也呼應 Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 說法，認為美國決策官員或許必須推出更多支持措施，「依據疫情發展和不景氣的深度與持續時間，可能需要更多貨幣和財政的刺激措施。」

他強調，光憑 Fed 力量支撐美國經濟是有限度的，畢竟央行只能借錢不能花錢，因此，預算行動至關重要。

Clarida 預測，美國經濟將在下半年開始回溫，失業率也將下滑，但完全復原仍需要一段時間。

鮑爾：美國底層人民受疫情影響最深

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 週四在 Fed Listens 活動中表示，美國經濟前所未見的不景氣，對最弱勢的人民衝擊最深，「受傷最重的，是最無力招架的一群。」

Fed 過去一年來巡迴全美城市舉辦講座，週四便是這一系列名為 Fed Listens 活動其中一場，由 Fed 理事 Lael Brainard 主持。Fed 的目的是在會中與小企業主、工會領袖和非營利組織討論物價穩定和就業最大化的議題，並聽取他們對貨幣政策的意見。