疫情若再加劇 Fed警告：資產價格將大跌 商用不動產最脆弱

美國聯準會 (Fed) 週五 (15 日) 發表嚴正警告，表示如果新冠肺炎 (COVID-19) 疫情更嚴重，股票和其他資產價格可能會大幅滑落，商用不動產將是影響最大的產業。

Fed 在半年一度的金融穩定報告中，提出美國銀行體系和廣泛經濟面臨的風險，並強調 Fed 為了因應疫情危機而快速介入市場，並暫時放寬對金融業的監管。

Fed 說：「假如疫情出現令人意外的發展，導致經濟後果更不利、或金融體系壓力再度浮現，資產價格可能大幅下滑。」

這當中以商用不動產特別可能遭遇價值下滑，因這類資產價格相較於疫情尚未爆發前的基本面高出許多，飯店業和零售業都已經受到嚴重破壞。

Fed 表示，商用不動產和農業用地的價格都遠高於疫情爆發前的收入來源，「意味著價格可能顯著下滑」。

為了紓解疫情對經濟的衝擊，Fed 將短期利率降到實際上為零的水準，購買約 2 兆美元公債和抵押擔保證券 (mbs)，並宣布九項緊急借貸計畫，其中五項已經運作。Fed 也放寬一些規定列銀行貸款給受疫情打擊的家庭和企業。

Fed 理事 Lael Brainard 週五在聲明中說：「這些有力的早期干預措施，有效紓解流動性壓力，但 Fed 將密切關注一些高槓桿貸款人的償債壓力，假使疫情拖得愈久，他們的壓力就愈大。」

報告中指出，一些避險基金受到嚴重衝擊，可能因此導致市場錯置 (dislocation)。「一些槓桿比率高得不成比率的大型避險基金陷入困境，可能產生巨大影響，因為他們不得不出售大量資產以補足追繳保證金，或在市場高壓力時降低投資組合風險。這種去槓桿化的行為，或許是導致 3 月金融市場流動性不佳的原因。」