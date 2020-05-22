配合在地化生產 格羅方德紐約Fab 8廠實施出口管制

格羅方德 (Global Foundries) 宣布，計劃將位於美國紐約州馬爾他的最先進晶圓工廠 Fab 8 實施出口安全管制。格羅方德表示，Fab 8 廠將執行美國的「國際武器貿易條例」(ITAR)、「出口管制條例」(EAR)，同時它也將成為美國境內符合 ITAR 規定最先進晶圓廠。

格羅方德指出，透過此舉將加強與美國國防部、美國國防工業的合作，進一步鞏固美國國家安全，以及為美國政府做出更好的服務和其在未來數十年需要的技術。

上述方案將在今年稍後生效，以可保證 Fab 8 廠所生產的美國國防相關應用、設備、零件的保密性、完整性。

到目前為止，格羅方德已在 Fab 8 廠累計投資逾 130 億美元，這也是旗下最先進的晶圓廠，擁有 3000 多名員工，業務之一就是和美國國防部共同研究下一代技術。

早在 2018 年格羅方德已宣布不再投入 10 奈米以下先進製程研發，未來方向是鞏固成熟製程市場，特別是 12 奈米 FDX 製程。

格羅方德亞洲區業務開發總裁 Americo Lemos 指出，雖然格羅方德退出先進製程的競逐行列，但這不代表公司未來不再繼續投資，因 12 奈米有龐大的市場需求及多樣化產品，專注於 12 奈米公司仍會有許多發展機會。

他認為 12 奈米 FDX 的功耗表現可以比其他同業的 10 奈米 FinFET 還優異，因此在電源效率更受重視的未來趨勢，12 奈米 FDX 會有很長的產品生命週期。