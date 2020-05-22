日本央行加碼並延長紓困政策實施期間 利率維持-0.1%

日本央行決定在中小企業的紓困方面，再加碼提供 30 兆日圓規模資金。若加上日前已開始實施的公司債買進等，日本央行的紓困政策將達到 75 兆日圓規模。另外在金融政策方面，利率仍維持在 -0.1%。

日本央行在週五 (22 日) 上午，召開了臨時的金融政策決定會議。這也是近 9 年來再度召開了臨時會議。會中決定在透過銀行等金融機構，向日本中小企業們提供紓困資金的作法上，於金額方面再加碼 30 兆日圓規模。這與日本政府所推動的實質零利率、無擔保融資的緊急經濟對策作法連動，對那些因新冠肺炎 (COVID-19) 疫情所苦的中小企業們，提供融資上的援助。

再加上已進行當中的公司債購入政策等，日本央行在這回企業紓困上的支援規模已達到 75 兆日圓。

全新資金供應政策的架構，已於上 (4) 月的會議中定案。也將於 6 月的時候開始實施，並一直到 2021 年的 3 月底為止。

日本央行會在一年的時間內向銀行們提供無息資金，並隨著資金運用餘額的多寡，會針對金融機構於日本央行所開設的戶頭，給予正的 0.1% 利率。希望銀行們在這樣的誘因下，能對中小企業們提供融資上的支援。

此外，日本央行將上限設在 20 兆日圓的公司債及商業本票 (CP) 買進，還有為了這次的肺炎疫情於 3 月時所展開的特別公開市場操作，期限也會從原本計畫的 2020 年 9 月底，延長到 2021 年的 3 月底止。

另外在金融政策方面則是維持現狀，長期利率的誘導目標仍設在 0% 水準，利率也仍維持在負的 0.1%。