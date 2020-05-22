日本4月核心CPI報年減0.2% 相隔3年4個月後首度轉負

日本 4 月份的核心 CPI(不含生鮮) 報 101.6，較去前同期下滑 0.2%。這是自 2016 年 12 月 (年減 0.2%) 以來，在相隔 3 年 4 個月後首度出現萎縮。也遜於《路透社》所整理出的民間預測，年減 0.1%。

日本 2020 年 4 月份 CPI (圖片來源：日本總務省)

由於新冠肺炎 (COVID-19) 的疫情影響，造成市場需求減少。除了原油價格的下滑，造成能源相關的價格也跟著滑落，民眾們為了防疫減少外出，也使得飯店等的住房費用降低。還有日本針對低所得家庭推出了免費的高等教育政策，以及當地的汽車自賠責任保險的保費降低等，都是 CPI 轉為負成長的主要原因。

此外，全指數 CPI 報年增 0.1%，不含生鮮及能源的超核 CPI 報年增 0.2%。

由於原油價格下挫的緣故，4 月份的汽油下滑 9.6%，而前月則是上揚 0.4%。日本總務省官員表示，近來原油價格雖有回溫，不過推測 5 月份的汽油、煤油也應該仍會下跌。

飯店等的住房費用報年減 7.7%，較前月的年減 1.4% 表現更為遜色。自從日本在 4 月的時候進入了緊急狀態後，外宿需求也跟著進一步減少。

在其他方面，由於免費高等教育的推動，4 月份的學雜費等報年減 15.8%。由於汽車自賠責任保險的保費調降，同月的汽車等相關費用報年減 1.8%。

由於防疫的關係，民眾們在家開伙的機會增加，生鮮蔬菜等查價項目報年增 11.2%。總務省官員表示，就算商家不打折，銷售情況也同樣良好。

對於這次的調查結果，總務省官員認為在需求減少的影響下，供應面也因而出現不順，這也對物價上揚帶來了許多影響，對於未來預測也增添困難。會持續關注今後變化。

第一生命經濟研究所的首席經濟學家新家義貴表示，伴隨著景氣惡化，需求落差轉負，也對核心 CPI 帶來了下壓。考量到目前的原油價格，應該會反映在未來數個月的電費、瓦斯費上頭，核心 CPI 應該會持續出現負成長。