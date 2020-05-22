美中關係惡化+外資撤離 中國GDP高成長成過去式

標準普爾發表最新報告指出，地緣政治緊張局勢增溫，加上對供應鏈斷鏈的擔憂有可能導致製造業加速從中國撤離，使中國難以保持強勁的經濟成長。

但標準普爾強調中國有著製造業競爭優勢和龐大內需市場，所以仍能吸引外商繼續在中國投資。而中國未來的經濟成長可能較前一階段弱，但整體成長率在全球仍屬偏高水準。

標準普爾表示，即使外資有開始從中國撤離現象，中國還是可以保持不錯的經濟成長趨勢。在過去幾年裡，中國面臨著工資大幅上漲導致企業成本大幅上升，再加上自川普上台以來美中關係惡化，已使部分製造商陸續撤離中國。

不過這情況尚未明顯減緩中國的實際 GDP 成長。如果現在製造商加速離開中國，肯定會對中國未來成長造成負面影響，但衝擊並不會太大，因為未來中國的經濟成長將會越來越依賴於內需市場。

標準普爾預估 2014 年～2023 年間中國的人均實際 GDP 的年均增長率將接近 5%。

(圖片: AFP)

目前世界各國政府對於將部分供應鏈遷出中國的討論增溫，主要在於過度依賴中國的生產以及供應鏈受阻的擔憂。日前白宮經濟顧問庫德洛 (Larry Kudlow) 就提議美國企業撤出中國所產生的資金成本全數由政府買單。

同時，日本政府也在緊急經濟刺激方案中撥款 20 億美元，資助日本企業將生產線搬回國內。日本首相安倍晉三也表示，對於生產嚴重依賴某一單一國家的產品，應該嘗試將其中的高附加值產品的生產線搬回國內，其餘產品生產則應力求供應商多元化。

在外資撤離中國之際，印度積極與外商聯繫表達為有意搬出中國的外商提供優惠政策。

