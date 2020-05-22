易威取三張美藥證將啟動銷售 目標拚損平

易威生醫 (1799-TW) 本季共取得三張美國 FDA 藥證，包括抗憂鬱藥物、長效型抗憂鬱藥物及預防治療產後出血藥物，三種藥物將進行批量生產，未來啟動銷售後，可望加快營運邁向損平。

易威表示，已取得美國藥證產品，預計本季底進行三批量生產作業，若大量生產過程沒問題，將開始與銷售端進行鋪貨。

易威的抗憂鬱症藥物 TLX-007，為孫公司 Tulex 開發的學名藥，據統計，該藥品競爭者包括 SANDOZ、MYLAN 及 AMNEAL，去年整體藥品市場銷售金額 6950 萬美元 (約新台幣 21 億元)。

易威表示，長效型抗憂鬱藥物是由易威孫公司 Tulex 與國際藥廠合作開發，Tulex 負責藥物劑型開發與生產，產品上市後，可取得一定比例的分潤金；至於預防治療產後出血藥物，目前市場上競爭對手相對少，藥品也較好切入市場，據統計，該藥品去年美國市場銷售金額 2700 萬美元 (約新台幣 8 億元)。

易威指出，公司研發團隊實力堅強，但缺少龐大銷售團隊，未來在藥品鋪貨通路上，將會尋找策略夥伴，來擴大市場覆蓋率。

易威 4 月營收 2519 萬元，月增 22.76%、年增 6.88%；累計前 4 月營收 1.03 億元，年減 3.98%。