手機市場Q2產量再下探 估年減16%恐創同期最大降幅

研調機構光電科技工業協進會表示，新冠肺炎疫情導致供應鏈中斷，智慧型手機市場第 1 季產量約 2.8 億台，年減 10%，產量為五年來最低，而疫情持續衝擊需求端，預估第 2 季手機產量約 2.87 億台，年減 16.5%，恐成歷年同期最大降幅。

光電協進會指出，受到疫情影響，促使政府優先考慮疾病的預防和控制，加上消費者對 5G 手機持觀望態度，兩項因素都影響第 1 季手機市場銷售動能。

光電協進會表示，今年第 1 季疫情在歐美地區蔓延，手機銷售規模第一的三星，也被迫縮減產量，上季產量約 6530 萬台，年減 9.9%；排名第二的華為，雖然部分產品被排除使用 Google 移動服務，導致海外銷售急劇下降，但中國市場需求逐步恢復，第一季產量仍有 4600 萬部。

另外，華為今年推動 5G 智慧型手機計劃，不過華為仍有大量 4G 型號庫存，因此將面臨又需推廣新 5G 手機，又需出清現有 4G 智慧型手機庫存。

5G 手機方面，產業分析師林政賢表示，隨著各手機品牌廠爭奪 5G 市占率，估 5G 手機全年產量約 2 億台，普及率 16%，其中，中國 5G 手機品牌市占率就達 6 成，顯示 5G 手機滲透率將取決於中國市場，不過，5G 手機普及率並不能完全反映 5G 網路的使用性，而是取決 5G 基站的建設情況。