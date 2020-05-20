生華科新藥再登國際期刊 具抗新冠病毒潛力

生華科 (6492-TW) 今 (20) 日表示，旗下新藥 Silmitasertib 繼選入美國兩家研究所，進行抗新冠病毒 (SARS-CoV-2) 潛力藥物篩選實驗後，再登上 Nature 科學期刊，盼在國內外抗病毒權威機構共同合作下，加速新藥治療新冠肺炎患者。

生華科表示，Nature 科學期刊引述美國加州大學研究，團隊透過大數據分析，從 332 個與新冠病毒高相關的人類蛋白中，篩選出 69 個抗 COVID-19 具潛力的藥物或化合物，其中生華科被點名，旗下 Silmitasertib 是小分子藥物，因可調控及抑制細胞中蛋白激酶 CK2 的活性，可降低宿主細胞感染。

生華科開發中新藥 Silmitasertib，是目前全球唯一進入人體臨床的 CK2 蛋白激酶抑制劑，可透過抑制病毒複製多種途徑、提升細胞干擾素來降低病毒量、降低炎細胞激素 IL-6 產生，且能減緩患者感染新冠病毒所引發自體免疫風暴 (Cytokine Storm) 的雙重作用機制 (dual action)。

目前臨床上發現，新冠肺炎患者致死的其中主要原因為免疫風暴，包括國際大廠羅氏、賽諾菲等都已陸續展開 IL-6 單株抗體的人體臨床試驗，顯示抑制促發炎細胞激素 IL-6，為抗新冠病毒潛力藥物開發途徑之一。

生華科表示，Silmitasertib 已在一期人體臨床試驗中驗證可降低 IL-6，若能在治療新冠病毒患者有進一步確認，可望成為抗新冠病毒治療藥物。