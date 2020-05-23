〈鉅亨看世界〉印度首富的科技轉型之路

印度首富 Mukesh Ambani 近期不僅超越馬雲，成為亞洲首富，而且他今年交易積極，有意打造下一家全球科技巨頭，力抗 Google (GOOGL-US)、亞馬遜 (AMZN-US)、阿里巴巴 (BABA-US) 和騰訊等巨頭。

他擁有的行動通訊商及科技公司 JioPlatforms，已經建立了一個應用程式生態系統，囊括了線上購物到視訊等種種功能，足以滿意 3.88 億用戶的需求。

在過去幾週中，Ambani 不但發起第 3 輪融資，經由 Facebook(FB-US)、Silver Lake 等公司取得 90 億美元的資金，而且還在吸引更新一批美國投資者，以推動他進一步鞏固印度市場，這個全球成長最快的網際網路市場。

PitchBook 分析師 Wylie Fernyhough 表示，Ambani 絕對希望 JioPlatforms 不僅僅是一家電信公司，還要成為印度的 Google 或騰訊。

Counterpoint Research 分析師 Tarun Pathak 認為，他的最終目標，是成為每個印度人生活必不可少的應用平台。

打造新型科技巨頭

Amban 原本擁有的企業信實工業 (Reliance Industries)，是一家石油和能源公司，但在他全方位發展下，如今已成為一個龐大的企業集團，經營包括零售商店、行動及寬頻、數位平台等業務，JioPlatforms 就是其中一個成員。

但是，要使自己的計畫更上一層樓，Ambani 需要從矽谷引進黟伴，因此，他與 Facebook 及 WhatsApp 共 57 億美元的資金引入，影響至關重要。

這筆交易仍需等待監管部門的批准，但此舉表明，Ambani 和 Facebook 正在嘗試創建新的平台，讓其生態加入行動銀行、訊息傳遞、社群媒體，而只需要在同一平台內操作。依 Fernyhough 的說法，這就像印度的騰訊。

印度首富想打造為科技巨頭 (圖: AFP)

比騰訊更進一步的，是 JioPlatforms 還是一個行動網路商，本身就有堅實的客戶基礎。

Pathak 表示，就像日本樂天正努力建立 5G 網路，對電信商來說，內容和行動網路的重要性，愈來愈高於傳統的電話應用。

不過，Facebook 表示，他們與 JioPlatforms 在印度會分開拓展業務，從而避開 Ambani 構建「超級應用」的想法。

然而，即使是這樣的合作方式，也使 Ambani 在印度擁有了很大的影響力，使他能夠透過提供印度人熱衷的線上服務和數位工具，來尋找新客戶。

有望整合社區雜貨店

和各國實體店、雜貨店逐漸弱化的趨勢不同，投資機構 Bernstein 指出，至少現階段印度仍倚賴雜貨店銷售，占零售市場的 70%，其中 90% 是未規劃的社區小店，稱為 kiranas。預計印度的零售市場規模，有望由 2018 年的 6760 億美元增長一倍，到 2025 年將近 1.3 兆美元。

印度零售仍以小雜貨店為主 (圖: AFP)

這給了線上購物發展極大的空間。根據研究公司 Forrester 的數據，印度的線上食品雜貨市場規模很小，今年價值約 30 億美元。但在疫情影響之下，此一數字正迅速成長。

疫情的流行與隨之而來的經濟封鎖，都加快加大了線上購物的需求。但是亞馬遜和 Walmart 擁有的 FlipKart，卻難以使用，因為在當前的規定之下，亞馬遜的基本必需品難以交貨運送，非必需品又不允許賣，這使消費者轉向當地使用 WhatsApp 的 kiranas 商店，購買各項必需品。

但 kiranas 有其缺點，例如難以追蹤庫存。此時，如引入 JioMart，幫這些小商店追蹤庫存、讓他們成為合作夥伴供應商，就更利於整合。這時，WhatsApp 成為平台一員的好處就出現了，因為小商店不需要學習新的技能，只要運用他們原就使用的 WhatsApp 就可以了。

財務結構將獲改善

大筆資金的注入，不僅幫助了 JioPlatforms 的業務拓展，也讓 Ambani 可以償還信實工業原本不斷膨脹的債務。

原本因為油價大跌等因素，Ambani 承受龐大的壓力，JioPlatforms 也可能受到拖累，但 4 星期不到近 90 億美元的進帳，足以解決大部分的問題。

Ambani 在去年信實工業的股東會表示，他希望信實工業公司在 2021 年 3 月之前成為「零淨債務公司」。截至今年 3 月，信實公司帳上的債務約為 440 億美元。

Forrester 分析師 Satish Meena 表示，信實工業需要科技，幫助其由石油貿易公司轉變為軟體公司。而這一重大轉型，將有助信實工業提前實現零負債的目標。