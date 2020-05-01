印度疫情衝擊有多慘？1.7億底層人口正掙扎求生

達斯 (Gopal Das) 在印度孟買的建築工地工作了將近 20 年，平均月收入僅為 10000 盧比 (約 132 美元)，卻必須扶養貧窮妻子、兩個十幾歲的孩子和年邁的父母，但是在過去的 6 個星期 2 中，達斯感到自己不再像一個工人，反而更像一個乞丐，在印度嚴格的抗疫封鎖期間，他賺不到工資。現年 41 歲的他依靠日常分發的食物在貧民區生存，與另外五個人合住一間房。

有時候，工人們會從附近寺廟或偶爾分發食物的慈善機構那裡得到食物來果腹。否則，就要等警察在晚上的時候來到該地區，向飢餓、動盪不安的居民分發煮好的米飯和大麥。

達斯說道：「我從沒想過我必須過這樣的生活，並依靠人們的慈善來獲得食物。」

自 3 月底以來，印度總理莫迪 (Narendra Modi) 在一夜之間實行了全球最嚴格的封鎖措施，以減緩疫情的傳播後，目前估計印度有 1 億 7 千萬名財政困難、打零工的藍領工人面臨苦難，達斯先生的經歷就是其中一個典型例子。

對於印度龐大的在職窮人來說，生活從來都不是一件容易的事。這些窮人是個體經營戶或是臨時工，通常按短期合約工作，幾乎沒有安全保障，靠著辛勤和節儉，讓自己和家人得以生存。但是，如今，由於疫情導致經濟活動停滯不前，大多數人的收入歸零。印度經濟監測中心 (CMIE) 估計，印度約有 1.4 億人失業，使失業率從疫情危機前的 8% 上升至 26%。

聯合國世界糧食計劃署估計，在大流行之前，就已經約有 2.5 億印度人沒有足夠的糧食。發育遲緩和飢餓困擾著數百萬印度兒童。如今，經濟學家警告，印度正面臨嚴重的人道主義危機，除非絕望的工人能獲得允許重新開始賺錢，或者獲得政府的實質性救濟。

疫情使更多人陷入飢餓 (圖片：financial times)

阿育王大學 (Ashoka University) 政治科學教授 Pratap Bhanu Mehta 表示：「人道災難的規模是巨大的，儘管每個人都了解實施封鎖的必要性，但無數工人被剝奪了尊嚴。」迄今為止，該國有 31000 多例確診病例，1000 多人死亡。

小摩 (JPMorgan) 新興市場經濟學部負責人 Jahangir Aziz 表示，印度當局不願採取更多措施來支持其最弱勢群體的原因可能是人們低估了疫情的帶來衝擊的嚴重程度，也將難以實現復甦。

Jahangir Aziz 說道：「這不是資源短缺的問題，而是如何看待事物的問題。印度當局誤判一切的影響。他們以為民眾收入損失不會像想像的那麼嚴重。」

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