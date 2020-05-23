〈分析〉新冠危機vs.金融海嘯 對這四個方面的影響大不同

受到新冠肺炎 (COVID-19) 疫情的衝擊，導致美國經濟陷入前所未有的衰退，失業率也攀至歷史高點，而本次危機讓市場聯想起 2008 年金融海嘯時的經濟衰退，但兩次危機所衝擊的產業有著相當大的差異，造成這些差異的原因，可解釋為經濟基本面的不同、美國國會的政策方向、以及科技的改變。

在金融海嘯時期，受到衝擊最大的方面為房地產市場、家庭財富、以及銀行體系，但在本次新冠疫情危機中，這些領域的表現卻相對穩健。相反地，在金融海嘯時呈現強勁走勢的油價，在本次卻是面臨著沉重的壓力。

房市景氣

金融海嘯重創了美國房地產景氣，而在本次危機中，儘管在 3 月份及 4 月初時，由於居家防疫令衝擊買氣，導致房市陷入衰退，但自上個月以來，各種數據顯示房市已呈現復甦的態勢。線上房地產經紀公司 Redfin 表示，買家的需求已經恢復至疫情前的水準，而房貸申請亦連續四週呈現增長的趨勢。

美國房貸申請件數 (圖：Bloomberg)

美國建築開發商 Meritage Homes 表示，自 4 月份下旬房市買氣逐漸回溫，且預估 5 月份的訂單將有望追上去年同期的水位。雖然以目前美國高達 15% 的失業率，恐將無法支撐房市持續強勁，但就目前的現況而言，房市景氣相當熱絡。

家庭財富

除了房市之外，美國家庭財富亦較金融海嘯時期來得穩定，受惠於政府通過的 2 兆美元財政刺激法案 (The CARES Act)，美國的中低收入戶及失業勞動人口，皆可獲得補貼，因此疏緩了疫情對於家庭財富所造成的衝擊，且相較於金融海嘯時期，房貸違約及家庭破產的風險也大幅降低。

美國發放失業救濟金規模 (圖：Bloomberg)

銀行體系

此外，與金融海嘯時期相比，目前銀行體系也較為穩健。自金融海嘯以來，由於各國銀行監管機關對於金融機構的法規趨於嚴格，因此，相較前次危機，目前銀行業者有較充足的資本緩衝及流動性，以面對疫情的衝擊。

此外，為了保留銀行的帳上資本，金融監管機關亦勸說銀行停止股利發放及股票回購計劃，且主要銀行皆已在 3 月份，同意暫停股票回購計劃至今年第二季，但仍舊持續發放股利。

另外，金融監管機關亦要求，銀行若有意將資本發還給股東，須通過壓力測試，測試的內容包括：股市大跌 50%、以及不動產價格衰退 25% 至 35% 的情況。

能源市場

由於新冠疫情導致全球石油需求量萎縮，供給過剩的問題造成油價大幅重挫，另外，為了因應各國趨於嚴格的排放標準，以電動車取代燃油車將逐漸成為趨勢，因此將進一步降低石油需求量。

相較之下，金融海嘯時期的油價走勢卻相對強勁，在 2009 年 10 月份時，儘管美國失業率高達 10%，WTI 原油的價格仍達到每桶 80 美元。

綜合以上幾點，雖然新冠危機和金融海嘯，皆對美國的經濟及就業市場造成重創，但影響的方面卻大為不同。

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