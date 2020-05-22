慧洋看散裝市況 疫情過後可望見強勁回補力道

散裝航商慧洋 - KY(2637-TW) 今 (22) 日召開 109 年股東常會，董事長藍俊昇表示，目前散裝航運市場雖呈現低迷狀態，不過疫情穩定後，將出現強勁回補力道，中長期來看，散裝航運市場仍可逐步走揚。

藍俊昇指出，去年以來市場態度普遍保守，加上新環保法規上路，使新造船投資意願偏低、船舶供給減少，不同於其他航商，慧洋今年仍預計交付 7 艘節能新船，看好中長期散裝航運市場將逐步走揚，而慧洋的輕齡化節能船隊在市況回升時，將可取得更具競爭力租金水準。

藍俊昇對股東信心喊話，強調公司「不是每天傻呼呼等著疫情過去」。

第一季以來散裝市場受疫情嚴峻衝擊，不少散裝航商呈現獲利大幅衰退甚至轉為虧損的狀態，不過，慧洋認為，日前國際航運公會 (ICS)、國際港口協會 (IAPH) 和世界 20 大商港官方代表出面呼籲維持全球海運與港口港務正常運作，並確保民生必需品、原物料及糧食能維持暢通，盼能穩定航運業的市場信心。

慧洋於今日的股東會中承認 2019 全年財務和營業報告書，並通過股利分配案，決議每股配發股票股利 0.25 元、現金股利 1.5 元，合計發放股息共 1.75 元，以公司昨日收盤價 24.2 元計，現金殖利率達 6.2%。