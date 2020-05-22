八貫今年營運續揚 年中送件申請轉上市

八貫 (1342-TW) 今 (22) 日召開股東常會，八貫表示，受惠訂單成長，加上新應用推出，今年營運可望持續成長；會中並通過去年盈餘分派案，每股擬配息 2.5 元，配發率逾 8 成，計畫今年中送件申請股票上市。

八貫為全球唯一同時擁有 TPU(熱可塑性聚氨酯彈性體) 二次加工、三次加工技術及產能的機能性布料大廠，可提供客戶從開發設計至終端產品生產製造的一站式服務，專攻醫療、救生、戶外及航太等高階利基市場，主要客戶皆為歐美一線品牌大廠。

目前歐美一線醫療用品大廠，如 Hill-Rom Holdings, Inc、Arjohuntleigh、 Getinge Group 及 Winncare France，皆為八貫長期客戶。

八貫董事長劉宗熹表示，產品研發是公司堅強實力的最大後盾，將持續提升產品研發實力、開發具差異化產品，以維持競爭力，期導入不同的原料以跨入新利基產品領域，追求永續成長動能。

從去年營收占比來看，戶外 57％、醫療 30％、救生 11％、其它 2％，今年初以來，新冠肺炎疫情影響全球，帶動八貫醫療產品業務大幅成長，前 4 月營收達 4.78 億元，年增 9.86％。八貫表示，未來將配合客戶需求，加速推出各項新品。

展望今年，八貫看好，在訂單增溫與新應用加持下，全年營運可望持續成長，並計畫今年年中申請股票上市。

八貫去年下半年登錄興櫃，去年營收、獲利均創新高，且由於產品專攻高端利基市場，八貫每年平均毛利率均超過 23％，隨著產品組合優化，去年毛利率達 25％，再創高，稅後純益 1.81 億元，年增 13.1%，每股純益 3.08 元。股東會也通過盈餘分派案，每股配發現金股利 2.5 元，配發率逾 8 成。