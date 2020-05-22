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蘋果無線耳機全產線外移 AirPods Pro在越南組裝

鉅亨網記者彭昱文 台北
AirPods Pro。(圖：截自蘋果官網)
AirPods Pro。(圖：截自蘋果官網)
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蘋果AirPodsAirPods Pro無線耳機TWS

蘋果先前傳出將在本越南生產無線耳機 AirPods 以及新品 AirPods Studio 後，現在國外有網友指出，已經收到印有「Assembled in Vietnam」(越南組裝) 字樣的 AirPods Pro，也顯現蘋果已在越南打造無線耳機全系列生產線。

根據國外網站 MacRumors 指出，國外一些網友已本周陸續收到了的 AirPods Pro，充電盒上非常清晰地打上了 「Assembled in Vietnam」(越南組裝)，顯現 AirPods Pro 確實已經開始在越南生產了。

而先前日經、The Information 等多家媒體也制出，蘋果本季將首度在越南量產 300-400 萬副百萬副無線耳機 AirPods，接下來可能推出的頭戴式耳機 AirPods Studio，有一部分也將是「越南製造」，但均未提及並不包刮 AirPods Pro。

此外，AirPods、AirPods Pro 的組裝代工廠立訊、歌爾聲學、英業達 (2356-TW) 等業者，也從去年下半年開始，陸續在越南建廠、擴產，也間接反應蘋果早有在越南打造 AirPods 全系列產線的規劃。

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