蘋果加速分散產線 傳全新耳機Airpods Studio也將是「越南製造」

蘋果公司 (AAPL-US) 據傳將在越南生產全新耳機 Airpods Studio，是首度在越南工廠生產全新產品，顯示在美中貿易和政治緊張下，蘋果把產線移出中國的努力進入新階段。

先前《日經亞洲評論》曾引述匿名消息人士說法報導，新冠肺炎加速蘋果分散產線，本季將首度在越南量產 300 萬到 400 萬副百萬副無線耳機 Airpods，約佔三成產量。如今《The Information》 也引述不具名消息來源報導，即將推出的頭戴式耳機 Airpods Studio，有一部分也將是「越南製造」。

越南廠過去多用來輔助中國工廠生產舊款產品，若 Airpods Studio 在越南生產，將是蘋果首度在越南製造全新產品。

消息人士透露，歌爾聲學 (GoerTek) 和立訊精密 (Luxshare) 將在越南組裝 Airpods Studio，可能在 6 月或 7 月出貨給蘋果，代表夏末或秋初可以送到顧客手中。天風國際證券分析師郭明錤曾預測，Airpods Studio 將在 2020 年年中開始量產。

根據報導，部分 Airpods Studio 仍將在中國生產。

根據《彭博》先前的報導，Airpods Studio 擁有降噪功能，蘋果至少測試了兩個版本的耳機，一個是高階的皮革織品，一個鎖定健身族群，使用較輕且透氣的材質，至少一個版本將採用可替換零件。

Airpods Studio 售價可能為 349 美元，最快在下個月的 WWDC 亮相。