英國4月份零售額月減18.1% 創史上最大跌幅

為遏制新冠肺炎 (COVID-19) 疫情持續蔓延，英國實行了對鎖措施，許多零售商被迫停運，對零售業帶來衝擊。據英國國家統計局公布的數據顯示，英國 4 月份零售銷售較上個月相比下跌 18.1%，跌幅創下歷史新高。

英國 4 月份零售銷售月減 18.1%，遜於市場預期的下跌 12.5%，前值跌 5.1%。此外，英國 4 月份零售銷售較去年同期下跌 22.6%，遜於市場預期的下跌 17.5%。

英國零售銷售月增率 圖片：tradingeconomics

相較於 3 月份的恐慌性購買，英國 4 月份多數部門的銷售額下跌，食品銷售也有所下降。受打擊最嚴重的產業是服裝業，與 3 月份的下跌 34.9% 相比，4 月份銷售額暴跌了 50.2%。

不過，線上購物持續增長，銷售額成長了 18%。在四月份，英國有近三分之一的購物是通過網路進行的，創下有記錄以來的最高比例。

研究諮詢公司 Retail Economics 執行長 Richard Lim 表示：「受到防疫封鎖措施的影響，整個零售業癱瘓，零售銷售額以驚人的跌幅驟降。服裝零售商遭受的打擊最為嚴重，因為缺乏社交互動，民眾不必去公司上班、結識朋友或是度假，都會減少購買新服飾的需求。」

Lim 也表示：「消費者線上消費則創下新的紀錄，部分零售商憑藉最出色的電子商務運營而受益，他們成功地應對了需求的變化。線上雜貨零售商是主要受益者之一，因為他們能以驚人的速度提高產能。」

英國零售商協會 (BRC) 執行長 Helen Dickinson 表示：「隨著封鎖的持續，這些新的購物習慣 (例如網上購物的趨勢) 將對許多消費者來說更加根深蒂固。」