澳洲AAA級信評展望遭惠譽調降 估上半年經濟萎縮10%

澳洲因疫情衝擊經濟及國家財政狀況嚴重惡化，上個月標普將澳洲「AAA」級信評展望調降至負面後，惠譽也跟進調降至負面，並預估澳洲今年上半年經濟將萎縮 10%，全年萎縮 5%。

「AAA」評級反映主權國家強健體系和有效的宏觀經濟政策框架，在澳洲承受疫情衝擊前，長期以來一直維持穩定的經濟成長。

惠譽表示，澳洲為應對公共衛生和經濟危機而進行的政府支出將導致龐大的財政赤字，預估到了 2021 年 6 月，澳洲政府債務總額佔國內生產總值 (GDP) 將從去年的 41.9% 急升至 58.2%，遠高於目前獲「AAA」評級國家明年 44% 的中位數值，同時澳洲的家庭債務佔可支配收入達 186.8%，也是「AAA」主權國家中最高，這將對經濟及金融穩定構成風險。

惠譽表示，如果澳洲在疫情後沒有足夠的財政整頓計劃或經濟與金融市場陷入困境，甚至有可能調低其「AAA」評級。

惠譽預估，今年上半年澳洲經濟將萎縮 10%，6 月失業率將飆升至 10％，如果不是占國內生產總值的 16.4%、高達 1300 億澳幣的「留職補貼」(JobKeeper) 計劃，失業率可能會更加飆升。

惠譽表示，第二季因防疫工作而導致經濟活動驟減，儘管這些措施有效遏止疫情傳播，但同時也限制了家庭消費，降低商業信心和投資，預估澳洲今年經濟將萎縮 5%。

此外，中國對自澳洲進口的牛肉和大麥實施禁令和加徵反傾稅，使得兩國之間的緊張局勢升級，進一步的禁令將威脅到澳洲自中國的刺激計畫中受益的預期。惠譽指出，如果主要貿易夥伴中國的經濟復甦不如預期，澳洲的出口將受到影響，而且與中國的雙邊貿易緊張局勢也會構成風險。