國內再度零確診 指揮中心攜Google推雙語防疫聊天機器人

疫情指揮中心今 (22) 日宣布，國內新冠肺炎再度零確診，也是連續 40 天無本土病例，此外，疾管署運用 Google Assistant 服務，建置「防疫專家」中英文智慧聊天機器人，讓國人及在台外國人均可運用多元管道，取得最新防疫訊息。

指揮官陳時中表示，台灣今天並無新增新冠肺炎確診病例，仍維持在 441 例，連續 40 天未出現本土病例，其中 408 人解除隔離。此外，滯留馬爾地夫、斯里蘭卡的國人已在昨日返抵國門，5 人就地採檢皆為陰性。

全球疫情仍嚴峻，目前累計確診達 512.6 萬例，分布於 187 個國家 / 地區，死亡人數攀升至 33.1 萬人，致死率 6.47%，儘管台灣疫情獲得控制，指揮中心仍積極推動各項科技防疫措施。

繼 LINE@ 疾管家、1922 防疫達人 Messenger Chatbot 後，疾管署再與 Google 合作，推出雙語聊天機器人，發言人莊人祥說明，民眾如有新冠肺炎相關疑問，只要持支援 Google Assistant 的手機或智慧音箱，先說「Ok Google」後，再說「我要跟防疫專家說話」或「I want to talk to Taiwan CDC」，便可與智慧聊天機器人互動，即時獲得防疫訊息。

莊人祥指出，Google Assistant 以問答形式，提供各種即時防疫資訊，包括疾病介紹、傳染途徑、臨床症狀、各國確診及死亡病例數據、旅遊疫情建議、疑似感染後的應當作為、社區防疫作為、居家隔離或檢疫說明及口罩購買措施等資訊。