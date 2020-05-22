萬元急難紓困申請爆量經費不足 新北、桃園獲加撥逾5億元

擴大急難紓困措施上路二周，民眾申請踴躍，地方政府陸續反應預算不足，衛福部昨 (21) 日緊急籌措經費，優先發放給用罄的縣市，其中，人口最多的新北市獲加撥 2.55 億元，桃園獲 2.88 億元，目前仍在估算全台還需要多少經費，再向行政院提出。

衛福部擴大急難紓困，有工作無加保者排富補助 1 萬元，6 日上路後引發萬元紓困之亂，中央提撥經費從 7800 萬元增加至 21 億元，並依照人口數比例分配給各縣市，但民眾申請相當踴躍，地方政府紛紛高喊錢不夠發，緊急向衛福部申請增加預算。

新北市長侯友宜指出，中央原撥給新北 3.21 億元，昨天下午再加撥 2.55 億元，合計達 5.76 億元，但因新北的申請案件非常多，各公所都加緊人力、加班審核，目前看來，加撥的錢也會很快用完，希望中央後續再撥付 3 億元。

根據統計，截至 21 日傍晚，新北市累計受理逾 5.2 萬件，核定 3.7 萬件，符合資格通過的有 2.9 萬件，核定金額約 4.5 億元，核定率為 70.28%，仍為全國最高。

桃園市原先急難紓困經費為 2.4 億元，衛福部已緊急加撥 2.88 億元，總計達 5.28 億元；高雄市府統計仍不足 3.7 億元；台中市府已再申請增撥 3 億元；台南及台北則表達目前經費仍足夠。

衛福部指出，急難紓困金申請至 6 月 30 日截止，各縣市政府核定率不一，目前正在盤點全台需要加撥的經費總額，會盡快向行政院提出。

此外，針對有民眾擁多間房、無存款也來申請萬元急難紓困，衛福部說明，此類申請因非屬低收入戶審查，基於不動產無法即時變現的性質，不動產不予列入審核，審核主要判斷收入及存款，並無牴觸原急難紓困的審查原則。若房屋、土地除自用外另有租金收入，則租金會納入家戶收入計算。