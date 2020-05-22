央行：中小企業紓困專案承作近300億元 核准比率逾7成

台灣央行為協助中小企業紓困推出的專案融通專案承作金額持續增加中，依央行今 (22) 日最新統計，截至 21 日止 A、B、C 三案合計共 292.65 億元，核准金額占總受理金額達 73%，其中合作金庫銀行承作達 55.7 億元最多，占總金額比重近 20%，其次是彰銀 43.13 億元、中小企銀 32.38 億元。

至 21 日止，央行中小企業貸款核准件數近 4 萬戶，而受理件數為近 5 萬戶，受理金額已超過 400 億元。

央行紓困貸款前十大辦理銀行，除了合庫銀、彰銀和中小企銀，承作超過 10 億元者還有兆豐銀 30.29 億元、華南銀 20.58 億元、第一銀 18.8 億元、台銀 14.84 億元、陽信商銀的 12.2 億元以及土銀 11.54 億元。

可觀察到，中小企銀和陽信銀客戶結構多半是央行紓困的主要對象，因此承作的需求也相對較高。

央行於第一季理監事會決定推出史無前例的中小企業融通機制，暫定釋出融通資金約 2000 億元，央行總裁楊金龍強調，此機制是直接針對需要的企業，比實施 QE 更有效，目標是讓中小企業的營運不中斷，以免演變成斷鏈、失業危機。