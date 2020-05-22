5G將迎來榮景  主動投資更有利

全球疫情衝擊，5G 發展與市場需求更為加速，法人預估，5G 至少有五到十年的成長契機，而且在全球拼命刺激經濟加持下，5G 股票將帶來相對高成長機會，尤以主動式投資更具優勢。

全球 5G 覆蓋率擴大，根據網路服務監測機構 VIAVI 的調查顯示，至 2020 年 2 月，全球已經有 34 個國家、378 座城市提供 5G 網路服務。而 GSMA 更預估未來五年，光是全球電信營運商就將花費至少總資本支出的 80％，約近 9000 億美元於 5G 建置上，衍生龐大的全球供應鏈商機。

5G 的重要性不僅在疫情帶動的宅經濟中脫穎而出，更早已是新科技發展之母，因為舉凡電動車、人工智慧、機器人等新技術的發展都必須仰賴 5G，因此預期未來，將持續吸引投資資金進駐。其中，路博邁集團旗下管理的 5G 策略資產規模短短兩年期間，快速成長至 47 億美元 (約 1,400 億台幣) ，顯見其吸引力。

看好 5G 未來發展，國內已有相關概念基金或 ETF 推出，包括路博邁 5G 股票基金、元大全球未來通訊 ETF 、元大全球未來關鍵科技 ETF。側重的領域及投資方式有所不同，路博邁 5G 股票基金採取主動投資，目前聚焦三大布局主軸，包括網路與數據設備類股、聯網裝置與元件、以及相關軟體與應用服務的發展。

元大兩檔 ETF 則是屬於追蹤指數表現的被動投資，其中，元大全球未來通訊 ETF 追蹤 ICE FactSet 全球未來通訊指數，根據 5G 趨勢挑選標的，包括上、中、下游產業鏈、硬體軟體產業皆有。元大全球未來關鍵科技 ETF 則是追蹤 iSTOXX 全球未來關鍵科技指數，自 5G 硬體製造商中挑選投資標的，產業配置專注在中上游製造商。

路博邁 5G 股票基金經理人王昱如認為，想鎖定新興產業高成長機會，主動式布局具有優勢，因為有更多具產業經驗的研究團隊作為後盾，可真正做到超前部署；也可在新興產業不斷演化的過程中，掌握類股輪動最佳機會；甚至在特殊市場狀況下，可適時降低風險、更加掌握部分個股的低檔布局機會。

例如，之前為降低疫情波動帶來的影響，路博邁 5G 股票基金就逢低加碼財務相對穩健、產業競爭力較強的個股，採取七成高品質核心 (企業體質及業績表現穩健，利基型市場，具經濟規模之龍頭企業)、三成高成長衛星(例如併購等特殊事件驅動、具產業或個股題材、股價短期被低估) 的方式進行配置，在波動中持續掌握 5G 的成長機會。