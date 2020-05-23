〈紐約匯市〉 美中緊張避險是王道 美元續升 歐元寫兩週最大貶幅

全球貿易風險猶存，近來快速惡化的美中對峙進一步升高，中國全國人大研擬審議「香港國安法」，美國總統川普揚言若此事成真，將以強而有力方式解決，外匯投資人尋求避險，推升美元指數週五 (22 日) 上漲，歐元和大宗商品貨幣走軟。

受益於避險需求，美元兌一籃子貨幣上揚。衡量美元兌六種主要貨幣的美元指數上漲 0.34%，至 99.7831。一周以來，美元指數下跌約 0.6%。

新冠病毒肆虐，世界衛生組織 (WHO) 警告，南美洲疫情迅速升溫躍居最新重災區，以巴西確診病例最高，全國逼近 30 萬人染疫，共 1.9 萬死亡。

Silicon Valley Bank 高級外匯交易員 Minh Tranggji 說：「這絕對是避險的一天，這種類型的消息一定會對市場帶來一些衝擊，今天就是如此。」

歐元兌美元貶值 0.4%，報 1.0903，是逾兩週來最大貶值幅度。富豪投資人警告，疫情對歐元區經濟造成的衝擊比原先預料嚴重，而且傷害延續時間將比大多數人料想的更長久。

英鎊兌美元連續第三天下挫，貶值 0.4%。最新數據顯示，疫情重創經濟，拖累英國 4 月零售銷售暴減 18%，降幅為歷來最大。

英國政府週五 (22 日) 公布，4 月預算赤字突破 600 億英鎊，單月赤字額幾乎等同上一財政年度的總額，反映政府為了預防疫情持續侵蝕國家經濟，積極擴大支出。

負利率討論也加重英鎊賣壓。英國央行 (BOE) 副總裁 Dave Ramsden 對負利率抱持開放態度，但這是個複雜的問題，英國央行很可能在 6 月或之後的會議上推出更多量化寬鬆 (QE) 措施。

對風險敏感的澳幣和紐元雙雙貶值。

信評機構惠譽 (Fitch) 週五將澳洲 AAA 信評展望調降為「負向」，理由是疫情衝擊經濟，且政府擴大支出將導致國家財政嚴重惡化。惠譽預估澳洲今年上半年 GDP 將萎縮 10%，全年也預料萎縮 5%。

油價週五回跌，產油國貨幣隨之走軟，除了美中緊張局勢升高，投資人對原油需求復甦的速度也心存疑慮。

加幣兌美元貶值約 0.2%，本週累積的漲幅收斂。挪威克朗兌美元重挫約 0.8%。

最新數據顯示，加拿大 3 月零售銷售驟降 10%，創史上最大衰減幅度，是 1998 年 2 月原本最糟紀錄跌幅的兩倍，顯示在抗疫封鎖措施下，全加拿大約四成零售商停業，民眾也受居家避疫命令影響，消費意願大減。

截至週六 (23 日) 台灣時間 6 時許 價格：

美元指數來到 99.7831。+0.34%

歐元兌美元匯率來到 1 歐元兌換 1.0900 美元。-0.43%

英鎊兌美元匯率來到 1 英鎊兌換 1.2166 美元。-0.46%

澳幣兌美元匯率來到 1 澳幣兌換 0.6535 美元。-0.38%

美元兌加幣匯率來到 1 美元兌換 1.4002 加幣。+0.35%

美元兌日圓匯率來到 1 美元兌換 107.60 日圓。-0.05%