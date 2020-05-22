〈每日外資外匯觀點〉日本央行緊急會議加碼紓困 美元兌日圓買點到

全球各地的 PMI 數據強化了全球經濟初步復甦的跡象，但市場持續關注中美緊張關係是否升級，美元指數週四 (21 日) 震盪後小幅拉升；歐洲建立更緊密財政聯盟的樂觀情緒消退，歐元兌美元中止連四漲；日本央行週五 (22 日) 臨時召開決策會議，加碼 30 兆日圓支持中小企業的紓困，美元兌日圓進一步跌到 107.44 附近。

美元指數日 K 線圖。(圖：AFP)

美國週四公布截至 5 月 16 日當週初請失業金人數跌至 243.8 萬，連續第七週下降；美國 4 月成屋銷售較上月驟降 17.8%，成交量則創下 2010 年 7 月以來的最大降幅。

三菱日聯金融集團首席金融經濟學家 Chris Rupkey 表示，美國各州正陸續重新開放經濟，但全球就業市場仍有數百萬人停工，相關受損的收入和開支將成為經濟復甦的阻力。

豐業銀行 (Scotia Bank) 首席匯市策略師 Shaun Osborne 指出，在全球經濟封鎖下，美元指數已跌至數周來的價格區間低端，除非出現新的基本面變動，否則進一步下跌的空間可能有限。

日本央行政策會議並決議，商業票據、企業債的購買計劃將延長至 2021 年 3 月底，在短期內將積極購買 ETF 和日本房地產投資信托基金 (J-REITs)，決議一出，美元兌日圓急跌至 107.44 附近，道明銀行認為，美元兌日圓仍有買盤進場，107.3 是趨勢線支撐，是近期較有吸引力的買點。

美國銀行全球研究部對全球風險資產的反彈、經濟狀況和償付能力都持懷疑態度，認為全球經濟正在萎縮，美國經濟復甦預期更加有限。儘管市場認為最慘淡的時候可能已經過去，但仍有長路要走，維持看空歐元兌美元，第三季底下看至 1.02。