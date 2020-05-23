美國商務部將33家中國企業和機構 列入貿易黑名單

美國商務部週五 (22 日) 以侵犯人權和為威脅美國國家安全為由，把 33 家中國企業和機構列入實體清單 (貿易黑名單) ，等於禁止這些企業或機構在未獲得美國政府具體許可的情況下，使用美國技術。。

商務部表示，這 33 家中企和機構侵犯人權，涉及大規模殺傷性武器和其他軍事活動。

路透報導，這是川普政府打擊涉及軍事採購企業、懲罰北京對待穆斯林少數民族的最新舉措。中國週四宣布全國人大將審議香港國安法的計畫，美國總統川普隨即警告，華府將以強而有力的方式反應。

美國國務院週五發布正式聲明，明確指出如果中國當局強行推出涉及香港的國安法立法，美國勢必重新評估香港的特殊地位。

商務部在貿易黑名單新增的 33 個實體，包括涉及協助中國高科技監控新疆的七家企業和兩家機構，以及支持採購中國軍隊所需物資的 24 個政府和商業組織。

這份名單包括中國最知名人工智慧 (AI) 公司東方網力 (NetPosa)，旗下臉部辨識公司涉及中國監控穆斯林計畫，過去曾希望在美國出售技術。

根據報導，被列入黑名單的企業主要經營人工智慧 (AI) 和臉部辨識市場，正是美商 Nvidia(NVDA-US) 和英特爾 (INTC-US) 大力投資的兩個領域。兩家公司尚未回應。

中國知名網路安全公司奇虎 360(Qihoo360) 被指涉及為中國軍方採購物資。奇虎 360 曾赴美上市，2015 年公司私有化並從那斯達克下市，最近宣稱美國中情局 (CIA) 自 2008 年就開始攻擊中國。

由軟銀支持的達闥科技 (CloudMinds) 也被加入黑名單。該公司經營的雲端服務可供機器人 Pepper 使用。路透 3 月報導，達闥科技去年被禁止將技術或技術資運從美國子公司轉移到北京辦事處。

而據華爾街日報，遭美國新增到黑名單的中企還包括雲從科技 (CloudWalk)、烽火通信 (FiberHome)。