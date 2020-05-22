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中國強推「香港國安法」 川普政府擬法案祭強力制裁

鉅亨網編譯羅昀玫
中國強推「香港國安法」 川普政府擬法案祭強力制裁。 (圖片：AFP)
中國強推「香港國安法」 川普政府擬法案祭強力制裁。 (圖片：AFP)
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中美港關係山雨欲來風滿樓！週四 (21 日) 晚間，中國人大宣布將審議新版的「香港國安法」，美國總統川普對此表示，將若此事發生，美國將以強而有力方式解決。

週五 (22 日) 全國人民代表大開幕，為期七天，而在前日第十三屆人大第三次會議議程公布，最令外界震撼的是，「香港國安法」赫然列入議程當中。

為避免反送中事件重演，十三屆中國人大計畫審議「香港版國安法」，以防堵香港國安上的漏洞。

該國安法主要因應 4 項威脅，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動與外部勢力干預。

法案中還明列具體的刑罰細項，若經人大審議通過後，無須經過香港立法會立法過程，即可依據《基本法》18 條直接引入香港實施，但此舉讓外界質疑，中國根本是想落實一國一制。

美國總統川普週四對此表示，若中國強行推動「香港版國安法」，美國將做出強烈回應。

外媒報導，美國兩黨議員正計畫提出一項法案，提議制裁推動實施《香港安全法》的中國官員和實體。

該法案由民主黨參議員 Chris Van Hollen 及共和黨 Pat Toomey 共同發起，目標是捍衛香港人權並向中國施壓。Hollen 稱，中國的舉措令人不安，正敦促參議院盡快處理。