力積電今年可望轉盈 將啟動上市計畫

力晶集團旗下晶圓代工廠力積電股東會年報出爐，今年營運目標為提高產能、產能利用率與毛利率，加速新品世代技術開發與量產，並啟動上市計畫。力積電表示，今年可望擺脫去年虧損，回復過往力晶時代獲利表現。

在致股東報告書中，力積電指出，由於美中貿易戰漸緩和，及 5G、AI、物聯網商機逐漸浮現，目前全球半導體代工產能供不應求，預期今年現有各類代工產品，可望擺脫去年虧損，透過優化客戶結構、推進製程技術、調升代工價格與產能利用率，進一步提升競爭力，回復過往力晶時代持續獲利表現。

力積電今年重點營運目標為提高產能、產能利用率及毛利率；加速 AI 晶片、NOR Flash、CMOS 影像感測器、電源管理 IC、功率離散元件 (MOSFET / IGBT) 等新產品世代技術開發與量產；並啟動上市計畫，慎重評估銅鑼廠專案計畫及業務發展計畫等。

力積電表示，經過這幾年努力，公司已發展成全球唯一提供多世代記憶體與多樣特殊邏輯製程的晶圓代工廠，除能爲客戶代工生產利基型產品，未來也可將技術延伸到異質整合 (記憶體與邏輯 IC) 創新型晶片系統整合業務。

力積電經調整企業經營架構後，目前分為記憶體、邏輯暨特殊應用產品兩大事業群，晶圓代工產能各半。其中，記憶產品事業群主要從事 DRAM 與 NAND/NOR Flash 技術開發與晶圓代工服務；邏輯暨特殊應用產品代工事業群主要從事面板驅動 IC、電源管理晶片、分離式元件、CMOS 影像感測器、嵌入式非揮發記憶體等產品技術開發與晶圓代工服務。

力積電董事會日前決議通過，將在今年中停止公開發行，進行母公司力晶減資轉換力積電股票作業，待換股完成後，再申請公發，預計今年第 4 季完成上興櫃相關事宜，隨後積極申請股票上市櫃程序，加速重返資本市場腳步。