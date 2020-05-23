總統提六大核心戰略產業、劉揚偉首份報告書、失業率創高 本周大事回顧

第十五任總統副總統本周宣誓就職，再就職演說中，總統蔡英文對未來四年提出六大核心戰略產業部屬方向，而鴻海董事長劉揚偉上任後首份營業報告書出爐，將聚焦轉型並持續跨足新產業，上周 4 月失業率也出爐，在疫情衝擊下，失業率攀上 4 字頭，創下三年半新高，以下是本周大事回顧：

520 就職 蔡英文：迎疫變後挑戰 將部署六大核心戰略產業

中華民國第十五任總統暨副總統就職典禮周三 (20 日) 登場，總統蔡英文發表就職演說，面對未來四年，全球經濟更加劇烈變動，以及供應鏈加速重整的局面，將在 5+2 產業創新既有基礎上，打造台灣「六大核心戰略產業」，超前部署。

六大核心戰略產業，包含強化資訊及數位相關產業，發展資安產業、生物及醫療科技產業、軍民整合的國防及戰略產業，加速發展綠電及再生能源產業，並建構足以確保關鍵物資供應的民生及戰備產業。

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劉揚偉首份報告書聚焦轉型 跨足新產業擬增八營業項目

鴻海董事長劉揚偉首份股東報告書出爐，內容聚焦轉型，包含從勞力密集轉型至腦力密集、F3.0 (Foxconn 3.0) 轉型等計畫，由內而外到新事業，同時，因應轉型所需，鴻海也擬在此次股東會修訂公司章程，新增八條營業項目。

劉揚偉表示，鴻海不斷極力求新求變，要讓原本以「勞力」密集為本的體質，脫胎換骨為以「腦力」密集為主的結構，具體做法就是走上 F1.0 現況優化、F2.0 數位轉型、以及 F3.0 轉型升級，三條看似有區分、其實卻是合而為一的道路，朝著「好、還要更好」的目標踏實大步向前。

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聯發科新晶片天璣 820 亮相 獲紅米率先採用

手機晶片大廠聯發科周一 (18 日) 舉行新品天璣 820 發表會，小米集團副總裁盧偉冰也現身表示，天璣 820 已獲紅米採用，終端產品 Redmi 10X 將在不久後問世，將成全球首款搭載天璣 820 的 5G 手機。

另一方面，聯發科周三 (20 日) 也宣布，旗下 5G 晶片天璣 1000 系列，將成全球首款支援 AV1 影音標準的行動平台，協助客戶搶占高畫質影音串流商機。

華為伺服器供貨受阻 信驊客戶市占將擴大助營運再加溫

針對美國對華為禁令升級，BMC 晶片廠信驊認為，由於華為在伺服器零組件取得受限，浪潮可望取得更多市占，而信驊作為浪潮唯一供應商，營運可望受惠，估第 3 季營運將再優於第 2 季，今年前三季營運逐季揚。

中國浪潮 (Inspur) 近年成長快速，去年受惠美中貿易戰、國產化加速，取得多個大型資料中心訂單，出貨達 110 萬台，年增 11%，位列全球伺服器品牌第三名，競爭對手華為則排名第四名，市占率分別達 8%、6%。

快篩需求夯 寶齡富錦獲海外千萬劑預約訂單

寶齡富錦攜手台康生及安肽生醫，以 Vstrip(飛確) 品牌共同開發出新冠病毒抗原快篩檢驗試劑，鎖定國外市場，近期傳出好消息，已有美國經銷商下訂預約千萬組快篩試劑訂單，是目前國內檢測公司取得的最大訂單量，後續還有多組客戶排隊，單筆訂單數量都有百萬組以上。

寶齡日前向台灣衛福部食藥署 (TFDA) 申請快篩試劑專案製造許可，因案件資料不齊，不予核准，後續將依規定，準備相關文件再行送件，但公司布局海外市場腳步並未因此放緩。據悉，寶齡抗原快篩檢驗試劑在進行臨床、數據分析及美國 EUA (緊急使用授權) 遞件前資料準備階段，全力衝刺海外市場。

遠距商機帶動資通訊產品出貨 4 月外銷訂單年增 2.3% 連二紅

經濟部統計處周三 (20 日) 公布 4 月外銷訂單 385.3 億美元，月減 4.3%、年增 2.3%，經濟部表示，受惠遠距商機崛起、新興科技應用持續擴展，科技類貨品接單明顯成長，但肺炎疫情持續延燒，各國限縮經濟活動，衝擊傳統貨品接單，抵銷部分增幅。

按貨品別觀察，受惠遠距商機崛起，帶動筆電、平板電腦、伺服器及網通產品等組裝代工及供應鏈接單成長，對電子零組件需求增加，資訊通信及電子產品分別年增 18.6% 及 16.2%；傳統貨品方面，則受疫情衝擊，平均減幅皆達雙位數。

中國強推「香港國安法」 川普政府擬法案祭強力制裁

中國人大周四 (21 日) 宣布將審議新版的「香港國安法」，再掀中美港關係，美國總統川普對此表示，將若此事發生，將以強而有力方式解決。

為避免反送中事件重演，第十三屆中國人大計畫審議香港版國安法，以防堵香港國安上的漏洞，主要因應 4 項威脅，包括顛覆國家政權、分裂國家、恐怖活動與外部勢力干預。

法案中還明列具體的刑罰細項，若經人大審議通過後，無須經過香港立法會立法的過程，即可依據《基本法》18 條直接引入香港實施，但此舉讓外界質疑，中國根本是想落實一國一制。

美國商務部將 33 家中國企業和機構 列入貿易黑名單

美國商務部周五 (22 日) 以侵犯人權和為威脅美國國家安全為由，把 33 家中國企業和機構列入實體清單 (貿易黑名單)，等於禁止這些企業或機構在未獲得美國政府具體許可的情況下，使用美國技術。

根據路透報導，這是川普政府打擊涉及軍事採購企業、懲罰北京對待穆斯林少數民族的最新措施，也是繼上周宣布新出口禁令，擴大對華為供應鏈封鎖後，再一項強力作為。

台灣失業率 3 年半來首見「4 字頭」 失業人數創 6 年半新高

受新冠肺炎 (COVID-19) 疫情衝擊勞動市場，主計總處周五 (22 日) 公布 4 月失業率衝上 4.03%，月增 0.31 個百分點、年增 0.36 個百分點，是 2016 年 9 月以來首見「4 字頭」，也是近 7 年來同期新高。

失業人數達 48.1 萬人，月增 3.6 萬人，增幅達 8.15%，也是 2013 年 11 月來最多，至於部分工時就業者較上月一口氣增加 13.9 萬人至 40 萬人。