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影／市場大震盪 投資等級債買盤強

鉅亨網新聞中心
未來前景仍不明，因此，優質的債券格外受到市場青睞。(圖:AFP)
未來前景仍不明，因此，優質的債券格外受到市場青睞。(圖:AFP)
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今年市場變化多端，各類資產出現價格錯置現象，就連避險資產，例如黃金、投資等級債也在今年 3 月遭到拋售。所幸在各國積極救市政策下，已經有所反彈。

景順投信資深副總經理王紹宇認為，美國、歐洲、日本等各主要央行，都發現到價格錯置的現象，可能會造成金融市場的失序，所以很快短時間內，向信用債券市場，例如投資等級債券市場注資，也因此債券價格恢復了比較常態的現象。

由於新冠疫情並未落幕，IMF 更提出警告，全球有可能陷入經濟大蕭條，顯示未來前景仍不明，也因此，優質的債券格外受到市場青睞。

王紹宇指出，低成長、低通膨的年代，黃金、公債以投資等級債是不錯的避險資產，所以此期間中，基金經理人選債的基準會盡量拉高信用評等，往信用評等高端的 A、AA、AAA 等債券商品來移動，而慢慢地縮小 BBB 的信用布局。

受到疫情衝擊，不少企業受害，也有不少企業受益，例如騰訊、阿里巴巴、亞馬遜等公司受惠宅經濟，營收及訂單大增，所以，企業體質也成為法人選債的重要指標。

王紹宇表示，目前選擇債券標的考量重點主要是流動性以及企業體質。其中，企業體質方面，除了著重較高的信用評等之外，還要特別留意企業營運目標，以及疫情過後，企業受傷或是受惠的程度，來決定這家公司值不值得投資。

由於近年來 ESG 投資已經成為世界趨勢，國內也有債券基金將 ESG 納入選債考量，挑選社會責任評級分數比較高的企業。王紹宇認為，除了投資人需求之外，根據該公司內部研究，社會責任評級分數比較高的企業，在風暴來臨之時，較能夠抵禦市場的風險，各界也都會給予這樣的企業，比較高的投資評價。

目前疫情與低油價尚未落幕，後續還有美國總統大選、貿易戰及地緣政治等風險，顯見未來變數仍多，納入高品質的債券不僅可以帶來穩定現金流的債息，還能夠降低風險，是市場高度震盪下，不錯的選擇。